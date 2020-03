Dos nuevos casos sospechosos de dengue autóctono en Concordia

Sociedad Confirman un caso de dengue importado en Colón

Fuentes oficiales confirmaron este lunes que hay nuevos casos de dengue autóctono en dos mujeres de 49 y 52 años. Una vive en "Las Palmeritas" y la otra en el barrio 128 viviendas. Si bien falta realizar las contrapruebas (que se realizan en Paraná), los análisis primarios dieron positivo.El hecho que una de las mujeres estuvo internada en el Sanatorio Garat y haya sido dada de alta, determina que la situación debía ser conocida por Salud Pública desde hace varios días y que éstos deberían haber realizado los bloqueos correspondientes a la zona "0" y sus barrios periféricos, sin embargo, no se hicieron las tareas aconsejadas por los mismos funcionarios que se reunieron, al parecer, sin tener conocimiento de que había dos nuevos casos de dengue autóctono, según lo confirmó a diario El Sol, el Dr. Mauro García, como responsable de Salud Pública Municipal.La zona "0" situada en el "Palmeritas", alcanzó ahora al barrio 128 viviendas y la zona de circulación viral (ubicada en el Noroeste de la ciudad) si no se atiende de inmediato, alcanzará especial virulencia.El trabajo de bloqueo es fumigación con productos químicos que tratan de matar la mayor cantidad de mosquitos para evitar la propagación del virus.Se realiza, según las recomendaciones, en un "teatro de operaciones" que establece cuatro cuadras del domicilio del infectado en todos los puntos cardinales.El "bloqueo" debe ser repetido a la semana y es preferible abarcar la mayor cantidad de manzanas ya que el mosquito vuela hasta 500 metros y pueden evitar ser "volteados" por las drogas.Mientras tanto, personal de salud visita los domicilios alentando la limpieza y dando normas para evitar la proliferación del aedes aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades.Al parecer, por los resultados, el bloqueo ha resultado insuficiente, tardío y mezquino, el virus sigue diseminándose y obligará ahora a hacer lo que no se ha hecho bien, afirma El Sol.