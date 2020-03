Le compactaron su Minicooper y el Estado deberá resarcirlo

La provincia de Santa Fe deberá pagarle 700 mil pesos en concepto de reparación al propietario de un Minicooper que había sido acusado de hurto pero al quedar sobreseido en la causa penal, tuvo la amarga sorpresa de constatar que su auto había sido compactado.



El coche estuvo secuestrado en el depósito judicial en Bella Vista durante cuatro años. Ahora, una resolución judicial de la Justicia civil y comercial condenó al gobierno provincial, que deberá afrontar los gastos.



En 2013, Cristian Germán G. fue sometido a una investigación penal bajo el presunto delito de hurto. El coche, patente GTV567 (modelo 2007), había sido incautado por decisión del Juzgado Penal Correccional de la 2ª nominación. El trámite judicial se extendió hasta el 18 de mayo de 2017. Sobreseido, G. fue hasta el depósito judicial a retirar su Minicooper, pero en Presidente Perón al 8100 le informaron que el auto había sido compactado en el marco del programa nacional de compactación.



En su dictamen, el juez Civil y Comercial de la segunda nominación, Eduardo Arrichuluaga, consideró que "existió de parte de la provincia de Santa Fe un claro supuesto de responsabilidad por omisión del deber de custodia del rodado secuestrado", y remarcó que el depositario judicial es el responsable del bien.



Resarcimiento



De esta forma, Arrichuluaga condenó a la provincia a pagarle al dueño del auto compactado la suma de 360 mil pesos en concepto de daño material y otros 36 mil por haberlo privado del uso de su rodado, que actualizado a este año llegaron a 700 mil pesos.



El juez explicó los alcances de su fallo y agregó que "algún funcionario mandó a compactar un vehículo que debía reintegrar, por lo que pudo haber algún error involuntario". El magistrado estimó que de acuerdo a las pericias a diciembre del año pasado que la suma actualizada de la reparación "arroja unos 700 mil pesos con los intereses, a la provincia, pero luego habrá que ver si existen o no sanciones administrativas".



El fallo de primera instancia es apelable por parte de los abogados del gobierno santafesino, pero se estima que el monto resarcitorio podría estar incluido en la partida 2021.



Por su parte , el abogado del damnificado, Daniel Marini, sorprendió con un dato. "No es sólo el Minicooper. Tengo constatado que un Volkswagen Suran y un PT Cruiser también fueron compactados. Estos últimos coches estaban para pericias, pero se los compactó. Es increíble", le aseguró a La Capital.



Los titulares de estos dos rodados corresponden a otras dos personas acusadas de un ilícito y según el asesor letrado también van camino a su sobreseimiento y por ende el reclamo civil y comercial para su resarcimiento.



Antecedente



El 10 de marzo de 2018 a un muchacho le robaron la moto en pleno microcentro. Pero tras una intensa búsqueda, funcionarios judiciales le avisaron que había sido recuperada por policías de la comisaría 19ª, pero que luego se decidió llevarla al depósito judicial de Bella Vista.



Sin embargo, cuando acudió a Perón al 8100 y tras hurgar entre los lotes de motos, su rodado no estaba. Misteriosamente, se había esfumado y le dieron a entender que pudo haber sido sustraída tras un gran robo en el predio judicial, del que se recuperaron sólo unas 30 motocicletas.



Policías detenidos

En agosto de 2016, ocho personas fueron detenidas en el Depósito Judicial de la Unidad Regional II, mientras desmantelaban autos en Presidente Perón al 8100. Los hombres fueron sorprendidos con las herramientas en la mano por una brigada de la Dirección de Asuntos Internos. De los detenidos, dos eran policías.