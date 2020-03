Coronavirus: 3.100 muertes en el mundo y sin casos confirmados en Argentina

El saldo mundial de la epidemia de coronavirus trepó a casi 3.100 muertos, mientras que ya son más de 90.300 los afectados por esta enfermedad, en una jornada en la que se disparaban los contagios en Italia y Corea del Sur.La alarma por el virus también generó que el museo del Louvre, en Francia, cerrara sus puertas.Las autoridades de China anunciaron 42 nuevos fallecimientos el lunes, lo que eleva el número de muertos en el país a 2.912 y el saldo mundial a 3.085.Por contrapartida, los 202 nuevos contagios registrados en China continental representan la cifra diaria más baja desde finales de enero.Fuera de la provincia de Hubei, el epicentro de la epidemia, la reanudación de la actividad, paralizada desde finales de enero, era perceptible, con algunos atascos en Beijing.Corea del Sur, el país donde la epidemia se propaga más, anunció el lunes casi 500 nuevos contagios, que eleva el total a más de 4.000, además de otros diez muertos (28 en total).El ayuntamiento de Seúl ha interpuesto una demanda por homicidio contra los líderes de la Iglesia de Jesús Shincheonji, principal vector de la epidemia, acusando al movimiento religioso, considerado por sus detractores una secta, de no haber permitido impedir la propagación del coronavirus.En Italia, se detectaron unos 800 nuevos contagios el domingo, un aumento exponencial que eleva el número a más de 2.000 en el país.También se ha informado de otros 23 muertos (52 en total), todos en tres regiones del norte del país: Lombardía, Emilia Romaña y Véneto.Francia, un nuevo eje de contagio en Europa, contabiliza 191 casos y tres muertes.El museo del Louvre de la capital francesa, que en 2019 recibió a 9,6 millones visitantes, estuvo cerrado este domingo después de que el personal reivindicara su derecho a dejar de trabajar a causa de la epidemia, anunció la dirección, sin precisar si reabrirá el lunes.La Feria del Libro de París también canceló la edición de 2020.Por otro lado, el conocido escritor chileno Luis Sepúlveda, de 70 años y residente en el norte de España, también se contagió la enfermedad, anunciaron las autoridades de Portugal, donde estuvo recientemente.En Alemania, se detectaron 159 casos, más de la mitad en Renania del Norte-Westfalia, donde una pareja infectada participó la semana pasada en el carnaval de Heinsberg, un evento muy popular.En América Latina, este domingo se registró el primer caso en la República Dominicana, un viajero italiano.Hay cinco otros casos censados en México, dos en Brasil y seis en Ecuador.Irán dio cuenta de 23 nuevos decesos, lo que eleva el balance oficial a 66 fallecidos y más de 1.500 contagiados.Sin embargo, el servicio en farsi de la BBC menciona al menos 210 muertos, una información desmentida por las autoridades.Estados Unidos anunció un total de seis muertos por el nuevo coronavirus en el país (ya son 101 los contagiados) y Nueva York dio cuenta del primer caso de contagio en la ciudad.Australia también anunció la primera muerte por coronavirus (30 afectados), la de un ex pasajero del crucero "Diamond Princess", el buque que se encuentra aislado desde hace semanas en Japón, donde se declararon más de 700 casos.El brote también tiene su correlato económico ya que la propagación del coronavirus, que hace temer una crisis económica mundial.Ya causó un fuerte impacto en las bolsas de los países del Golfo, que abren de domingo a jueves.Perdieron hasta un 10% (en Kuwait), siguiendo los pasos de otras plazas mundiales, que la semana pasada registraron su peor caída desde la crisis financiera de 2008.Hay empresas que ya están empezando a notar los efectos de la epidemia en su facturación.La aerolínea israelí El Al declaró que se planteaba despedir a 1.000 de sus 6.000 empleados por las pérdidas financieras provocadas por la anulación de varios vuelos en el extranjero, a causa de la epidemia.Varios países como Alemania o Italia han previsto planes de ayuda financiera para los sectores afectados.La epidemia está afectando incluso al calendario deportivo.El Gran Premio de Motociclismo de Catar, programado para el 8 de marzo, fue cancelado.En Italia, se aplazaron varios partidos del campeonato de fútbol (Serie A).Este lunes Tailandia aplazó "hasta nuevo aviso" el Gran Premio de MotoGP.Mientras tanto, la situación llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a aumentar el nivel de alerta a "muy elevado" y a advertir que nadie está a salvo de la epidemia de COVID-19.La viceministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, afirmó que la Argentina "no tiene casos confirmados de coronavirus al momento", mientras que expresó su preocupación por el dengue y el sarampión."Argentina no tiene casos confirmados al momento. Está todo el sistema de salud en alerta. Se han notificado 18 casos sospechosos. Todos descartados. Quedan 3 casos en estudio. Estamos trabajando en todos los puntos de entrada con la identificación de casos febriles sospechosos", manifestó Vizzotti en una conferencia de prensa.En esa línea, agregó: "Es muy importante la consulta por síntomas para quienes tienen nexo epidemiológico. Es importante la detección temprana".La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este lunes que la cifra total de casos de coronavirus se elevó a más de 90.300, de los cuales 80.026 corresponden a China y 10.280 al resto del mundo.El COVID-19 ha causado hasta el momento 2.912 muertes en el país asiático donde surgió el brote y 173 en otros países.