"Impresionante ingesta de alcohol" en UPD: Retuvieron siete vehículos en Crespo

En la ciudad de Crespo también hubo celebración del "Último primer día" (UPD) de clases. Por redes sociales, los estudiantes secundarios se invitaban para llegar al Pórtico a las 00:30 de este lunes 2 de marzo, debiendo llevar la bebida a tomar. "En el marco de los preparativos, habían pedido autorización por nota al municipio, asumiendo una estudiante de una institución privada, la responsabilidad organizativa. Se diagramó la presencia de personal policial y de Guardia Urbana Municipal y alrededor de las 3 de esta madrugada, los asistentes debían retirarse", informó el jefe de la Comisaría de la localidad, Lisandro Reyes.El funcionario a cargo de la seguridad de Crespo no dejó pasar por alto el consumo de alcohol en dosis que motivaron la intervención: "Afortunadamente no tuvimos reportes del hospital ni de los centros de salud privados por casos de coma alcohólico, pero lamentablemente la ingesta de alcohol que se observó fue impresionante. Con Guardia Urbana se practicó la retención de 7 vehículos, por dar el test de alcoholemia realizado a los conductores, niveles no permitidos. Los rodados fueron trasladados al depósito municipal y los jóvenes se fueron en forma peatonal del lugar, incluso algunos que eran de localidades vecinas y asistieron al festejo local. Hubo quienes abrieron una de las puertas del predio que estaba cerrada con alambre, con la intención de poder salir y evadir el control. No obstante, se labraron actas durante toda la noche. Asimismo, se registraron algunas escaramuzas que concluyeron rápidamente, acciones todas que presumiblemente estaban ligadas a los efectos del alcohol", completó en declaraciones a FM Estación Plus Crespo.