Una nena cayó del segundo piso de un colegio

El accidente ocurrió este lunes, en el primer día de clases, cerca del mediodía en la Escuela N° 9 Juan Crisóstomo Lafinur, ubicada en la calle Gorriti al 5740.



Allí, en circunstancias que aún no están esclarecidas y están siendo investigadas, una alumna de preescolar cayó desde una ventana del segundo piso del colegio, donde funciona el Jardín de Infantes, desde una altura de aproximadamente 8 metros, directo hacia la vereda, donde quedó boca abajo.



Todas las ventanas de la escuela primaria están enrejadas, al igual que las del último piso del Jardín, donde también hay un balcón que da a un patio con rejas. Algunas de las ventanas, sin embargo, tienen barrotes anchos con bastante espacio entre medio, donde podría pasar un niño de esa edad sin problema.



Los vecinos que escucharon el alboroto en la calle dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia. El destacamento de Bomberos de la Ciudad de Palermo, una ambulancia del SAME y un móvil policial se trasladaron de urgencia al lugar, donde la menor fue asistida para su traslado.



"Llamamos nosotros, porque del colegio no se habían dado cuenta, dijeron que la nena no era de ahí y se metieron de vuelta", relató un testigo a Infobae.



Los médicos pusieron a la menor sobre una tabla rígida, le aplicaron oxígeno y la trasladaron con politraumatismo al Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez en el barrio de Recoleta.



"Habría que ver si algo amortiguó el impacto. Tiene algunas lesiones pero estuvo siempre lúcida. La están tomografiando prácticamente en forma completa para ver si tiene alguna lesión. A prima facie no tiene lesiones graves, pero esperamos ver los estudios", explicó Alberto Crescenti, titular del SAME.