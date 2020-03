Fitosanitarios: Reclaman los centros de acopio transitorio

Días pasados fueron arrojados en el basural de Pueblo General Belgrano envases vacíos de fitosanitarios. En ese marco, desde la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG) repudiaron el hecho e indicaron que "se trata de gente negligente que no repara en las consecuencias" y de encontrarse los responsables "deberán someterse a lo que marca la ley".El vicepresidente a cargo de la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG), Sergio Dalcol, agregó que "como entidad estamos en contacto permanente con la secretaría de Ambiente de la provincia y en ese diálogo hace algunos días fuimos informados que el Estado entrerriano aprobó el protocolo a la Fundación "Campo Limpio" para la construcción del Centro de Acopio Transitorio (CAT) de fitosanitarios que tanto hemos venido gestionando. En este marco, y si bien hay un plazo de 270 días para la puesta en marcha del CAT, hemos tratado en estos días de comunicarnos con la Fundación para conocer detalles de cómo será instrumentado y no hemos obtenido respuesta", indicó."Como entidad comprometida y responsable que somos hemos venido trabajando en conseguir que el primer CAT de Entre Ríos esté en Gualeguaychú porque la ley indica que esos son los únicos lugares habilitados para depositar los bidones vacíos. Nos preocupamos y ocupamos porque el productor no tiene dónde tirar los bidones. Obviamente que no está bien que se dejen en cualquier lugar y lo reprobamos, pero acá existe una clara ausencia del Estado y de sus distintos estamentos que no ha podido cristalizar las herramientas para que se pueda actuar conforme a la ley", remarcó.El titular de la Rural aclaró que "mucha gente no lo sabe y por eso debemos explicar que la ley N° 27.279 establece que quien compre un bidón de fitosanitarios tiene un año para devolver el mismo, vacío, con triple lavado y perforado, pero la región no cuenta con la infraestructura para recibir ese bidón, por lo cual, los productores deben quedarse casi obligatoriamente con esos envases. Además, no puede ni debe destruirlo ni quemarlo. Asimismo, la normativa establece que la Fundación "Campo Limpio", integrada por empresas que conforman la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), es la que debe llevar adelante el esquema de devolución y reciclado de envases. En este caso, dicha Fundación es la que debe construir y hacerse cargo del funcionamiento del CAT. Y hasta tanto no esté operativo esta es la situación de precariedad en que vivimos. Tenemos que hacer el esfuerzo para cuidar el ambiente porque es responsabilidad de todos. Pero en realidad, la ausencia del Estado es enorme y peligrosa", reflexionó.Por último, Dalcol pidió "seriedad y coherencia" a la hora de hablar de estos temas "porque se tiran frases al aire de manera desaprensiva. Se dice cualquier cosa gratuitamente con un grado de insensatez y desinformación que alarma. Hay que ser cuidadoso, sobre todo cuando se tienen importantes grados de responsabilidad", criticó, al tiempo que resumió: "como decimos siempre en todo lo atinente a la faz agropecuaria: resulta necesario que los gualeguaychuenses digamos no a la demonización de los productores, digamosa la contaminación y digamosa la producción con los pies sobre la tierra", finalizó. (El Día)