Prohíben un aceite de girasol y alertan por la falsificación de uno de oliva

En primer lugar, la ANMAT prohibió la comercialización de un producto falsificado, imitación de la marca Nucete.



Se trata del "'Aceite de Oliva extra virgen', marca Nucete, RNPA 12-004849, RNE 12-000041, elaborado por Agro Aceitera S.A", según la descripción brindada en la Disposición 940/2020.



La denuncia se inició por ciertas irregularidades en el producto falsificado: un precio más bajo que el original y un capuchón y un cierre diferentes.



Luego, la investigación encontró que la calidad de impresión de la etiqueta era menor que en el producto genuino y que no constaba el sello "Nucete" que protege el tapón de la botella.



En tanto, la firma inició acciones legales ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, en la Ciudad de Buenos Aires, y emitió un comunicado en las redes sociales.



Por otro lado, la ANMAT prohibió la comercialización en toda la Argentina del producto: "'Aceite de girasol', Aceite 100% Vegetal, marca Don Carlos, envasado por RNE N° 13-005447, RNPA N° 025/13-031995".



En los considerando de la Disposición 939/2020, el organismo dijo que -por problemas con los registros sanitarios- el producto "no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado".



Y que, por lo tanto, "no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad".



Por último, la ANMAT prohibió la comercialización de medicamentos y especialidades de la firma Dachen Küme S.R.L.



La medida rige hasta que obtenga la habilitación para "efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales".



Al momento de las inspecciones, el local ubicado en Loma Hermosa se encontraba cerrados con candado y con las persianas bajas, mientras que los vecinos dijeron que hace cinco meses que no funciona el establecimiento.

Fuente: Clarín