Video: Video filmado de noche muestra a dos hamacas que se mueven solas en la plaza

Un video que dura aproximadamente un minuto y diez segundos, registró un inexplicable hecho que tuvo lugar en una plazoleta del barrio Mil Viviendas de la capital correntina. La secuencia muestra claramente el balanceo continuo de dos hamacas del lugar, a pesar de que no hay personas allí.

Las imágenes también dan cuenta de que una de las hamacas en particular, se mueve con más fuerza. Y que la intensidad del balanceo no disminuye en ningún momento, indicó Corrienteshoy.



La plazoleta se encuentra entre la avenida Paysandú y Cosquín, en medio de los monoblock 20 y 22. Fue un vecino, de nombre Teo, que vive en uno de ellos, quien no dudó en grabar la situación.

Al parecer, no sería la primera vez que ocurre este fenómeno para el cuál no encuentran una explicación racional.