"Sarampión y dengue no generan el pánico del coronavirus pero son más graves"

Carla Vizzotti, viceministra de Salud de la Nación y secretaria de Acceso a la Salud , informó que los equipos sanitarios del país se encuentran en una "etapa de contención" para minimizar las posibilidades de ingreso del nuevo coronavirus, la epidemia que afecta al mundo y que ya causó la muerte de casi 3000 personas. A su vez, la funcionaria indicó que, aunque no generen el pánico del Covid-19, el sarampión, la gripe y el dengue son más graves para el país y pronosticó un aumento de casos de dengue para las próximas semanas.



"Todo el sistema de salud está trabajando para contener el coronavirus", indicó la médica especialista en el control de enfermedades en declaraciones a CNN Radio y agregó que, en caso de que el virus ingrese a la Argentina, "tenemos que detectarlo en forma precoz, aislarlo y hacer un seguimiento de los contactos".



Ante ello, la viceministra celebró que "el sistema de salud tiene una capacidad diagnóstica en más de 30 laboratorios" y que "desde un primer día el Malbrán está en capacidad de identificar el virus".



Consultada por los índices de letalidad del nuevo coronavirus, la funcionaria indicó que es " menor al 4% y el 80% corresponden a casos leves o moderados" pero advirtió que a pesar de que no sea grave aún no tiene vacuna. Y una vez que la tenga planteó que "este coronavirus va a pasar a ser uno más de los tipos de coronavirus que ya conocemos".

Dengue y sarampión Sobre el dengue, que ya produjo dos muertes en el país y que afecta a 11 provincias, la viceministra dijo que " la situación regional es grave, con epicentro en Brasil y Paraguay".



"Estamos en la fase de contención para minimizar los criaderos de mosquitos. La cifra está en ascenso y esperamos que en las próximas dos semanas pueda seguir creciendo", indicó Vizzotti.



En tanto, sobre el sarampión, que causó la primera muerte de una persona desde 1998, la médica dijo: " Tenemos el brote más importante de sarampión de los últimos 20 años. Necesitamos de manera urgente que la población susceptible se vacune: los bebés de 13 meses a 4 años tienen que tener las dos dosis".



Fuente: La Nación.