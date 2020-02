Una paranaense entre las 14 mujeres que van a Chipre

Seis meses por delante tendrá La Fuerza de Tarea N° 55 que parte el domingo rumbo a Chipre en misión de paz. El contingente de 224 Cascos Azules argentinos que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la isla del Mediterráneo. Dentro de las 14 mujeres que integran la delegación se encuentra la entrerriana Josefina Beckman, sargento a cargo de la División VI-Relaciones de Ejército del Comando de la II Brigada Blindada de Paraná.



Para la paranaense no será la primera experiencia, ya que años atrás tuvo la posibilidad de formar parte de una comitiva que le sirvió para crecer en su carrera militar.



Si bien mañana saldrá el avión que los trasladará, la despedida se hizo días atrás y contó con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezaron la ceremonia: "Estoy feliz de que Argentina participe de la paz, porque creo en la paz", manifestó el primer mandatario en la sede del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (Caecopaz), en Campo de Mayo. Respecto a la formación que reciben en el Caecopaz, el titular de la cartera, Agustín Rossi, destacó "su excelencia y reconocimiento por parte todos los países de América y Estados Unidos, donde se forman con empeño y dedicación".



Justamente, sobre el centro de operación, Josefina Beckman aseguró "que fue un excelente lugar de instrucción ya que las experiencias fueron muy vivenciales. En el ejercicio final a mi me tocó hacer de herido. Y fue todo muy estudiado y trabajado. Veníamos en un helicóptero que cae a tierra y tras una explosión salimos muy heridos. Una patrulla a pie de Naciones Unidas nos asiste y realiza los primeros auxilios (como se debe) y piden apoyo. Tras lo cual llegó el helicóptero con gente especializada, nos subieron y trasladaron. Así fue todo, muy real. Bomberos nos enseñaron a usar los extintores y mangueras; personal de la Policía Federal a como actuar en tumulto civil y los ingenieros a actuar en caso de encontrar una mina o entrar en campo minado. Muy buenos instructores".



La Fuerza de Tarea N° 55 que parte hacia la isla del Mediterráneo para relevar al personal que se encuentra desplegado está integrada por 224 efectivos de los cuales 14 son mujeres. Este grupo cuenta con la presencia de militares extranjeros de Brasil (1), Chile (12) y Paraguay (12).

Argentina participa activamente de esta misión desde el año 1993, manteniendo su compromiso con la paz a través del envío de contingentes que se despliegan en el denominado Sector 1, que comprende dos ubicaciones: el Campo San Martín, cerca de la localidad de Skouriotissa, y el Campo Roca, próximo a Xeros.



Por disposición del Consejo de Seguridad, la UNFICYP se conformó en el año 1964 para impedir nuevos enfrentamientos entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota. Historia Beckman contó a Uno que decidió ingresar al finalizar el secundario como soldado voluntario. "Mi papá me permitió probar porque pensó que estaría algunas semanas, ya van 21 años", recordó en la entrevista.



Pasó ocho años voluntaria y durante ese tiempo cursó también en la facultad el profesorado de inglés. Paralelamente realizó la carrera militar que le permitió años atrás realizar su primera experiencia en Chipre. "La Fuerza ofrece una amplia oferta educativa, incluso luego de ya pertenecer a ella. Se puede cursar ingeniería, topografía, seguridad e higiene, idiomas", enumeró.



Mamá de un pequeño de 11 años, sabe que esta nueva experiencia en la isla del Mediterráneo le permite acrecentar sus conocimientos y servir de manera calificada.



"La maternidad la viví como cualquier otra mamá que trabaja. Tuve las licencias correspondientes y el horario reducido para poder criarlo. Con el paso del tiempo todo se va acomodando y naturalizando", expresó.



Sobre su tiempo libre, Josefina aseguró en la nota "se lo dedico a mi hijo, lo acompaña en sus actividades deportivas y nos gusta compartir tiempo al aire libre. Seguramente me habrán visto corriendo maratones, remando en el río y haciendo telas. Viajar y conocer lugares es algo que disfruto mucho, como así también aprovechar las actividades culturales de Paraná".



Al momento de contagiar su actividad militar, Josefina no duda: "La institución ha cambiado mucho, el trato para con la mujer es muy respetado en cuanto a escalafón, remuneración, tareas".

