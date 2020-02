Edgardo Aló: "Si alguien no es apto ni para sus hijas, ¿es apto para sociedad?"

En diálogo con Radio La Red AM 910, Edgardo Aló relató: "Esto arranca en 1998, cuando la Sala III de San Isidro aseguró que no veía alevosía ni ensañamiento en 113 puñaladas, mucho menos premeditación, cuando, en realidad, el testigo clave contó que un día antes Tablado le dijo que la iba a matar. Y con la mano en su cuello le hizo la seña de que la iba a degollar".Aló también se refirió al papel que ocupó el Colegio Marcos Sastre de Tigre, al que concurría su hija: "El colegio dejó salir a Carolina siendo menor y no estando autorizada para que salga sola. Es por eso que hicimos una demanda"."En ese momento, el gobernador Daniel Scioli mandó a dos abogados para hablar con el Tribunal de San Isidro y el fallo salió a favor del colegio, diciendo que no tenía ninguna culpa"."A nosotros nos ha amenazado hace un tiempo atrás, nos dijeron que nos iban a tirotear la casa, que lo iban a agarrar a mi hijo. Todo esto se lo expliqué al juez, pero me dijo que la perimetral se la puede dar sólo a la mujer"Aló concluyó que este es el mismo juez que leyó que Tablado no estaba apto según las pericias hechas en Campana. Y que, sin embargo, esos estudios chocan con los realizados en San isidro, que señalaban está normal.Por último, el padre de Carolina Aló se preguntó: "Si una persona no está apta para sus hijas, ¿puede estar apta para los demás?".