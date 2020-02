¿Qué día hay que anotar en el Registro Civil a los que nacen un 29 de febrero?

¿Qué sucede con las personas que nacen en este día tan particular que cae cada cuatro años? ¿Cuándo deben ser anotados en el Registro Civil?

Los niños y niñas que nacen el 29 de febrero quedan registrados en las actas del Registro Civil bajo esta fecha.



Es así que todos los nacidos el 29 de febrero, fecha que se da cada cuatro años, deberán ser anotados el mismo día. En este sentido, formalmente, los que cumplen años, festejarían después de la medianoche del 28.



Pero entre lo legal y lo festivo pueden haber diferencias. Los nacidos en esta fecha deberán tener en cuenta un dato importante a la hora de festejar su cumpleaños. Algunos sugieren que las personas que nacieron un 29 de febrero deberán celebrarlo después de las 12 de la noche del día 28 "pero los festejos no pueden extenderse más allá de las cinco de la mañana del 1 de marzo".



La probabilidad de nacer un 29 de febrero es de 1 entre 1.461 bebés, según la "Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto", un club online con más de 10.000 integrantes creado para que los bisiestos puedan compartir experiencias y en algunos casos la frustración causada por haber nacido en esta "caprichosa" fecha. Mitos y supersticiones en torno al año bisiesto Las supersticiones en torno a este día que aparece y desaparece son curiosas. Al parecer, se decía antiguamente que sólo el día 29 de febrero de los años bisiestos, las mujeres podían proponer matrimonio a su novio. Si su novio no aceptaba, por tradición éste debía compensar a su novia con un beso y un camisón de seda. Los romanos hasta cerraban los templos en los febreros bisiestos, porque se creía que Júpiter podía enojarse. En Grecia, lo de "en martes y 13 ni te cases ni te embarques", se hace extensible también al 29 de febrero.



En la cultura popular, para muchos esta fecha está unida a la mala suerte. Así, es popular el refrán "Año bisiesto y año de pares, año de azares" y "Año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni puerto". Lo cierto es que a lo largo de la historia son muchas las catástrofes, que por casualidad o no, sucedieron en año bisiesto: el hundimiento del Titanic, el inicio de la Guerra Civil española, el conflicto entre Irán e Irak o sonados asesinatos como los de Gandhi (1948), Robert Kennedy y Luther King (1968), Lennon (1980) o Indira Gandhi (1984).



Sin embargo, en algunas latitudes ser bisiesto trae sus beneficios. En Irlanda, por ejemplo, los bebés nacidos en esa fecha vienen con más panes bajo el brazo que cualquier otro, ya que el Estado les paga a sus padres un premio en dinero.



Más allá de los inconvenientes, los que cumplen el 29 de febrero están contentos de haber nacido en esa fecha. Algunos celebrarán que este febrero les regale una ración extra de ñoquis del 29 y otros llegarán al mundo y formarán parte del selecto club de los bisiestos.