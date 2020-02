Video: Pescó un enorme surubí de 75 kilos y lo devolvió al río Paraná

El hombre capturó una pieza de Surubí de unos 75 kilos en las aguas del Río Paraná, en la localidad correntina de Paso de la Patria, y decidió devolverlo al "pariente del mar". "Gracias a este Surubí, Paso de la Patria, se lo dedico a toda mi familia que siempre me acompaña", expresó el hombre en un video difundido en las redes sociales.El Surubí luce espectacular tanto en su tamaño como en su estado y una pieza de tales dimensiones resulta vital para la reproducción y supervivencia de la especie. "Muchas gracias Gonzalo, el guía que me acompañó. Luchamos, luchamos, todo el día pero acá está el resultado. Acá se va" señala visiblemente emocionado.Aunque en el video no se especifica si la situación ocurrió hace unos días. El gesto se viralizó en medio de una profunda depredación a la que está siendo sometido el Río Paraná.Lo que debería ser un acto común, termina por ser un faro en medio de meses donde la depredación estuvo a la orden del día y los casos de secuestros de abultadas cifras de pescados fueron moneda corriente.Además, la actitud de este aficionado no hace más que confirmar que el pescador deportivo siente un enorme respeto por el ecosistema del río.