Coronavirus en Argentina: Hay dos casos sospechosos en El Calafate y San Juan

Una mujer mayor que integra un contingente de italianos fue aislada y puesta en observación en El Calafate para descartar un posible caso de coronavirus. El protocolo se activó cuando la turista, que presentaba tos seca, visitaba el Glaciar Moreno.



Según informó el sitio Ahora Calafate, la visitante fue derivada al hospital y permanecerá aislada en hasta que se conozca el resultado del examen que debe realizarse en Buenos Aires, aunque un primer análisis indica que no se trataría de coronavirus.



Coronavirus, como así se lo conoce, es un grupo de virus muy común, el cual se llama así debido a sus puntas en forma de corona en la superficie del virus.



El protocolo se activó este martes luego de que la mujer, oriunda de Milán ?lugar donde se concentra la mayor cantidad de casos en Italia-, presentara síntomas gripales, entre ellos unas líneas de fiebre y tos seca.



Ante la indicación del guía del contingente formado por unas 14 personas (todas de Italia), la mujer, de 77 años, fue atendida en el Puesto Sanitario ubicado en el estacionamiento inferior, donde la doctora a cargo decidió notificar al Hospital SAMIC.



La turista fue transportada en ambulancia hasta el centro de salud de El Calafate. Una vez en el SAMIC se la sometió a un primer examen: una inmunofluoresencia que detectó que en principio no sería coronavirus, sino un adenovirus, que no es peligroso.



Según confirmó el interventor del SAMIC, el doctor Diego Cerrudo confirmó a la FM DIMENSION que las muestras extraídas fueron enviadas al Instituto Malbrán, de la ciudad de Buenos Aires, donde se espera conocer el resultado final.



La turista había el 13 febrero desde Milán, cuando aún nada se sabía de la enfermedad en Italia. Junto con el contingente viajaron primero a Brasil. Luego a Iguazú, Buenos Aires, Trelew, Ushuaia y finalmente arribaron a El Calafate. San Juan El caso sospechoso de Covid-19 es estudiado en la provincia de San Juan en una persona que presentaba febrícula y arribó de un viaje procedente de Italia.



La Subsecretaría de Información Pública informó que el paciente quedó bajo custodia de "la División Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, a pedido voluntario de la persona".



A través de un comunicado, se indicó que "el Hospital (Guillermo) Rawson decidió utilizar el protocolo de actuación de Covid-19 según las normas nacionales establecidas para zanjar cualquier posibilidad".



El gobierno provincial recordó que "en los aeropuertos internacionales se han establecido controles médicos en los vuelos provenientes de países que presentan el virus, y que la febrícula es síntoma de cientos de posibles patologías" y que "sin embargo por la proveniencia del paciente se realiza el máximo control posible".



La ministra de Salud de San Juan, Alejandra Venerando, destacó que el hombre italiano "se sometió a los controles correspondientes en el Hospital Rawson para despejar sus dudas de un posible contagio del virus" de origen chino.