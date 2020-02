Puerto Deseado: La víctima agradeció el apoyo recibido al salir del hospital

Con pocas fuerzas, la vida partida en dos, en silla de ruedas y con un gesto que la enaltece, María Mercedes Subelza, la mujer que fue violada en Puerto Deseado, Santa Cruz, salió a la puerta del hospital donde estuvo internadaFinalmente abandonará la provincia yEn la noche del lunes, hubo una nueva marcha de silencio para pedir justicia por el aberrante crimen.Cansada y con una vela en sus manos, María estuvo cara a cara con los vecinos que le brindaron su apoyo y cariño. Quien tomó la palabra fue su esposo, que visiblemente conmovido agradeció a la gente.

El caso

"Buenas noches a todos, muchísimas gracias por venir. Estamos muy agradecidos en nombre de la familia a todos ustedes. Siempre apoyándonos desde el momento en que llegamos. Estamos muy agradecidos. No tengo más palabras, solamente gracias y pedir que se haga justicia", dijo el hombre en medio de una multitud que se congregó frente al hospital.Y siguió:. Haremos lo mismo que ustedes hacen. Si alguno de ustedes puede llegar a nuestro pueblo, lo mismo vamos a hacer. Estamos muy agradecidos por todo. Si cualquier familia de las que está acá, algún día llega a estar allá, nosotros haremos tal cual lo mismo. Esto es un paso a seguir. No se termina acá".Una vecina lo interrumpió para pedirle perdón en nombre del pueblo. Y el hombre le respondió: "No hay perdón. No se culpen por uno o por dos. No se culpe el pueblo. No le echamos la culpa al pueblo".Ella se hizo la muerta para que los atacantes escaparan. Estuvo varios días internada porque además de ser violada, fue golpeada en la cabeza y le arrojaron piedras.El ataque fue en la playa conocida como "Cueva de los Leones", un lugar muy transitado. La Policía de Santa Cruz detuvo a dos hombres, que cuando se fugaron uno de ellos dijo: "No quiero volver a la cárcel".El joven, identificado como Omar Alvarado, está detenido en una dependencia policial de Caleta Olivia desde el sábado por la noche, luego de haber sido identificado por la víctima en una rueda de reconocimiento.El otro agresor, un adolescente de 16 años confesó haber participado en la violación de la turista y el crimen de su hijo. Además, aportó datos que permitieron encontrar el teléfono celular que le habían robado a la víctima, tras lo cual quedó imputado en el hecho y fue trasladado a un centro de contención de menores de la ciudad de Río Gallegos.