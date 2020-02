"La chica estaba pensando en matarme", aseguró la joven pateada en la cabeza

Las imágenes que se viralizaron el último fin de semana desde La Plata remiten directamente al caso de Fernando Báez Sosa?.Tal vez solo la fortuna hizo que el desenlace fuera diferente. Pero el nivel de agresividad es el mismo.Ese es el sentimiento que siente por estas horasque, pese a las impactantes imágenes, apenas pasó unas horas en el hospital., no sé. Encima tiene en la mente sacarme el teléfono en ese momento,", relató.En declaraciones al canal, la chica contó que ella volvía junto a un grupo de amigos de celebrar el cumpleaños de Martín, su novio. "Ellos venían del lado de enfrente. Nosotros veníamos cantando, gritando, y ellos creyeron que les estábamos gritando a ellos. Nos vinieron a buscar, nos corrieron, nos tiraron piedras. Le empiezan a golpear a mi novio, trato de sacar a uno de los chicos, y, detalló.Romina contó que, al ver las imágenes, le cuesta creer que sea ella la agredida."Cuando me desperté en el hospital y vi a mi mamá llorando, me puse a llorar. No podía creer que era yo la que estaba ahí., admitió.Romina fue agredida en la madrugada del domingo en el centro de la capital bonaerense y, tras ser atendida en el Hospital San Martín, fue dada de alta ese mismo día.El cuadro clínico de la joven, informaron fuentes del Ministerio de Salud, fue de. El lunes fueron liberados tres varones: Matías Duran, de 21 años; Lucas Preste y Agustin Sanguinetti, de 22."No sé si es porque no tienen educación o porque los padres no les enseñaron valores, viven esa agresividad en la casa. Quiero saber también los padres qué dicen, ver a esa chica golpearme así, no entiendo", cerró su relato Romina.