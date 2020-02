Gualeguay: La gente disfruta del camping mientras espera el carnaval

Video: Elonce TV en Gualeguay La palabra del intendente Federico Bogdan

Mientras esperan el carnaval

Este fin de semana sigue el carnaval en Gualeguay, con mucho éxito. Elonce TV transmitirá en vivo, este lunes, la fiesta que "derrocha alegría y diversión". Las comparsas K'rumbay, Si-Si y Samba Verá brillarán con sus shows en el corso que según afirman, es "el más divertido del país".El intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, manifestó a Elonce TV que las "expectativas son enormes". Destacó que "hay muchos turistas en la ciudad" y que "ya no hay más lugar"."Ha sido un boom, viene creciendo el carnaval en Gualeguay con la impronta que se le dio de la espuma. Es una satisfacción enorme cómo se vive, unas 15 mil a 20 mil latas de espuma se vacían y quedamos todos hecho 'sopa'", puso relevancia con mucha alegría, el intendente.Mencionó que "desde noviembre" hay reservas para los carnavales en Gualeguay. Llegan a la ciudad familias de todos puntos del país. El jefe comunal destacó que la compra de entradas para esta fecha del año en esa ciudad, "es todo un folclore. Para la entrada y para elegir las ubicaciones hacen cuatro días de cola. Pusimos la venta online, pero la gente quiere venir y hacer todo esto"."La gente la pasa muy bien. El espectáculo que se hace es de excelencia; con mucha humildad, pero con el corazón grandote. La gente viene, se abraza con lo que está al lado, incluso sin conocerlo. Esto te da el carnaval", destacó Bogdan y describió que "hay que venir a vivirlo a Gualeguay, ahí se van a dar cuenta que no es mentira".La gente, aprovechando el hermoso día y el calor de la jornada, llegó hasta el camping que brinda la ciudad. "La estamos pasando bien. A las seis de la mañana vinimos, para conseguir lugar. Después de acá nos vamos para el corso", dijo uno de los gualeguayenses."Estamos todos, mi familia de acá y familiares de Buenos Aires", agregó. Respecto de las comparsas dijo: "están las tres muy lindas, todo el año han estado preparándose. Que gane la mejor".Por su parte, Daiana, hoy se acercó "tempranito hasta el lugar porque ya desde las 18 "me empiezo a preparar para el carnaval", confió. Baila en Si-Si. Definió este espectáculo que se brinda en la ciudad como "único". Agregó: "No se lo pierdan, porque es hermoso. Es una experiencia única; ver cómo ha crecido es hermoso".