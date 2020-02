Soledad Pastorutti en Feliciano: "Disfruto estar cerca de la gente"

La 47º edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano cerró este domingo con gran marco de público en Feliciano. Elonce TV recorrió el predio con móviles en vivo y muestra lo que ocurre en la plaza Independencia.Una de las figuras centrales de la noche fue Soledad Pastorutti. La cantante, oriunda de la ciudad santafesina de Arequito, presentó parte de su nuevo disco "La Gringa" y recordó reconocidos éxitos de su trayectoria como "El tren del cielo", "Que nadie sepa mi sufrir" y "La suavecita".Soledad, que ha revolucionado la música nuestro folclore al llevarlo a hitos de popularidad inéditos y se ha constituido una genuina referente del orgullo nacional de nuestra cultura, puso a cantar y saltar a toda la Plaza Independencia.En diálogo con, expresó que "para un artista popular de mis características, lo más difícil es volver a un lugar. Cuando uno llega por primera vez es novedad, la contratan y la traen pero la vuelta habla de lo que pasó y de sostenerse en el tiempo, que es lo más difícil hoy. Estoy feliz de estar acá y ver tan crecida la fiesta"."Me encantan estos festivales porque tienen como protagonista a las familias. Ver a la gente con sus ponchos, con sus boinas me emociona. Los festivales tuvieron que optar por amoldarse a estos tiempos. Me pasa a mí también con mis shows, trato de llegar a todas las edades con las diferentes canciones", dijo.Asimismo, remarcó que "ver estos festivales tan crecidos me enorgullece. Crecí con eso. Todo debe convivir. Creo que porque emerja algo nuevo no debe perderse lo otro. Esto habla muy bien de la gente de la zona de Feliciano" y agregó que "disfruto de estar con la gente y cerca de la gente".