San José de Feliciano vive con éxito la tercera noche de la Fiesta del Ternero

Este domingo cerrará la 47º edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano.Y la música marca la continuidad de la fiesta del norte entrerriano sobre el escenario "Lázaro Blanco"."Hemos estado preparando mucha carne, mucho asado. Esto se da una vez al año, en Feliciano, por lo que hay que aprovecharlo al 100%", destacó uno de los emprendedores.Y esto no es sólo los tres días de la fiesta: Un sábado antes ya prendimos el fuego y de ahí no se apagó más y continuamos hasta hoy"."Estos días anteriores hemos hecho asado a la parrilla, hoy tenemos cordero a la estaca", contó uno de los asadores."Siempre cuando puedo, me vengo de Paraná a Feliciano. Sea por el festival o para pasar un momento entre amigos, me vengo.", puso relevancia uno de los asistentes a la fiesta.Este festival "", dijo otro de los entrevistados por"En esta fiesta nos encontramos todos, familiares, amigos.", hicieron hincapié.Otra de las asistentes manifestó:, destacó la "majestuosidad" del desfile tradicionalista. "Este año hemos roto un nuevo récord en el desfile tradicionalista. Más de 1100 jinetes desfilando, por más de una hora, aportando toda su belleza en cuanto a su preparación armoniosa; se visten ellos y visten a sus caballos de una manera especial. Demuestran lo que han hecho durante todo el año".