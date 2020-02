Familiares de víctimas realizaron un acto a ocho años de la "tragedia de Once"

Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once, el siniestro ferroviario en el que murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012, realizaron un nuevo homenaje a las 8.32 en el andén 1 de la estación de Once, que se inició con el sonido de una sirena en recuerdo de las víctimas.Con carteles con las fotos de sus seres queridos y la palabra "Justicia", los familiares escucharon los nombres de las víctimas, en un clima de congoja y pedidos de "memoria, verdad y justicia" a metros de donde ocurrió el siniestro.El 22 de febrero de 2012 el tren chapa 16 impactó contra los para golpes de contención en la estación de Once provocando la muerte de 51 personas, una de ellas embarazada, y 789 heridos. Entre los que están los responsables de la Secretaría de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y Julio de Vido, ministro de Planificación Federal y de cuya cartera dependió Transporte hasta el choque del tren. Otros detenidos son directivos de TBA, Claudio Cirigliano, y el motorman Marcos Córdoba.La Tragedia de Once fue el tercer accidente ferroviario más grande de la Argentina, después del de Benavídez en 1970, donde murieron 236 personas, y el ocurrido en Sa Pereira en 1978, que causó 55 muertos.