Video: Subió al escenario, cantó y bailó con la Banda de Música de la Policía

Sociedad San José de Feliciano vive la primera noche de la Fiesta del Ternero

Una Banda diversa y popular

"Somos almas que brindamos un servicio a través de la música"

Video: La Banda de Música de la Policía hizo bailar a todos en la Fiesta del Ternero

La Banda de Música de la Policía de Entre Ríos celebra este año su aniversario Nº 200 de su organización como cuerpo musical de la provincia.Este primer cuerpo de músicos, estuvo siempre presente en todos los avatares de nuestras luchas federales, pero también en los festejos religiosos e institucionales de la provincia de Entre Ríos, permaneciendo sus acordes en todas las generaciones de entrerrianos, ya que desde aquel histórico 1820 hasta la actualidad no ha dejado de tocar, primero con las primitivas milicias, que luego se convertiría en nuestra Policía de Entre Ríos.Durante su trayectoria ha realizado diferentes actuaciones y conciertos en todos los rincones de nuestra geografía, incluso en varias provincias argentinas, obteniendo el reconocimiento de innumerable público que ha aplaudido de pie, las interpretaciones de obras clásicas de renombre, y también música popular de diferentes países.Actualmente su repertorio es muy amplio: tocan desde una marcha hasta una cumbia. La Banda se convirtió en popular y todo el pueblo entrerriano la hizo suya. En cada concierto la gente baila, canta y aplaude. La música que toca hace divertir a todos: niños, jóvenes y adultos.En su recorrida por los distintos eventos que se generan en la provincia, este viernes se presentaron en el escenario Lázaro Blanco, de la Fiesta del Ternero en Feliciano. Allí cantaron diversidad de canciones, tocaron los infaltables clásicos musicales y hasta folclore. El público se sumó y bailó durante todo el concierto. La Banda los incluye, los hace parte del show, registróEn un momento, la cantante Agustina Arias invitó a la gente a sumarse a cantar la canción "Fuera", de Karina. Dividió el predio en dos y los invitó a competir, para ver quién "le ponía más onda". Nadie dudó en participar. Todos cantaron, ella acompañó. A los pocos segundos paró e invitó a un hombre llamado Tino a subir al escenario y sumarse. Enseguida comenzaron a bailar y cantar. Se vivió más que una fiesta.En diálogo conexplicaron que "la gente nos recibe muy contenta, estamos gustosos de poder brindar este espectáculo para todos los entrerrianos. Hicimos un homenaje a la Policía. Es bueno reconocer a nuestros compañeros de trabajo porque son los que hacen el trabajo silencioso día a día. No tienen un reconocimiento como nosotros"."La Banda tiene un repertorio muy amplio. Nunca nos olvidamos de nuestras raíces, que empezamos con el foclore. Este año logramos traer muchos reconocimientos nacionales, como Soda Stereo, Los Palmeras. El repertorio es amplio", dijeron.La invitación a gente del público a subir al escenario es algo que comúnmente realizan. "Es lo divertido. Con nuestro repertorio y música no sabemos qué va a pasar, la gente se prende, sube al escenario, le pone buena onda. Somos almas que brindamos un servicio a través de la música", remarcaron.