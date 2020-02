Coranavirus: "Cruzan" a la Corte Suprema por recomendaciones contra el mate

a enfermedad ya provocó más de 2 mil muertes en China y en el resto del mundo."L", indicaron en un comunicado en el que también recomendaron considerar las medidas de seguridad "dado que por la jurisdicción de los tribunales de primera instancia de competencia federal a menudo tienen contacto con personas extranjeras". También aconsejaron la visita a un médico ante el surgimiento de cualquier infección respiratoria y si se ha viajado en los últimos 14 días a China."Argentina NO ESTÁ en situación de brote epidémico por coronavirus por lo cual estas indicaciones no tienen base en evidencia epidemiológica local", escribieron., concluyeron la publicación, que fue acompañada de sugerencias entre las cualesDesde la SADI ya habían remarcado a principios de febreroque "en Argentina, incluso en América Latina, no se ha confirmado ningún caso de 2019-nCoV hasta la fecha". "enfatizó Ricardo Teijeiro, médico infectólogo miembro de la Sociedad.De acuerdo a los últimos informes, China reportó 108 nuevas muertes por el coronavirus y la cifra total ascendió a 2.112 víctimas. La mayoría de las muertes se registraron en Wuhan, la capital de esta provincia del centro de China donde comenzó la epidemia en diciembre.Allí había ocho ciudadanos argentinos que se encontraban aislados por el brote y este jueves fueron evacuados hacia Ucrania, donde permanecerán en cuarentena. Viajaron en un avión junto a 45 ucranianos y 27 ciudadanos de Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Montenegro, Panamá, Israel y República Dominicana hasta Kiev, luego fueron derivados a la ciudad de Kharkiv y ahora viajan a la ciudad de Novo Sanzgary capital.Infobae.