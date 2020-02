Concretaron la primera marcha de "Familias Unidas por el Dolor" del 2020

En esta ocasión Nancy Vargas, una de las manifestantes, dialogó con un cronista de Diario Río Uruguay y explicó que la idea principal es "acercarnos a los fiscales" para que "nos den respuestas concretas". Además, recordó que hasta la fecha "hay muchos casos que salieron, supuestamente resueltos, pero las sentencias no quedaron firmes y los acusados siguen en sus casas" por lo que "no cumplieron con lo que nos habían dicho".Partiendo de allí, Nancy mencionó que "lo que tenemos que hacer es pararnos frente a tribunales y pedir que se haga justicia, que estas personas estén donde deberían estar" como "lo que pedimos siempre", según sus palabras. Al mismo tiempo, expresó que desde Concordia "apoyamos a la familia de Fernando Sosa y todo lo que pasó".Por su parte, Nancy destacó que su caso "es muy complicado" porque Johanna, su hermana, "ya no está y todo queda en manos del Dr. Guerrero, quién está tratando de hacer todo lo posible para que quede preso este degenerado". Por otro lado, sobre el caso de su cuñado, Horacio Valdez, Nancy explicó que "únicamente le dieron horas comunitarias, nada más" y agregó que "hace dos días lo crucé en la ruta de Benito Legerén, sin casco, manejando una moto, o sea que la vida de nuestros seres queridos no vale nada".Al mismo tiempo, la manifestante consideró que "los fiscales trabajan a paso de tortuga" porque "los casos pasaron hace mucho tiempo". Precisamente, el de Johanna "ocurrió hace casi un año; el de Horacio hace un año y medio; el de Fabián Miño hace un año; el de Pamela también y así seguimos en lo mismo".Frente a esto dijo que "lamentablemente, tenemos que hacer esto de ir y golpear, aunque no nos gusta" porque "a nadie le gusta salir de la casa, venir, ponerse una remera y pararse en frente de tribunales" y reiteró: "a nadie". Pero, "si ellos hicieran las cosas como las tendrían que hacer esto no ocurriría" continuó. Sin embargo, "hay cada día más violencia, más chicos asesinados, más chicas violadas y a nadie le importa nada".