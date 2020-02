El dolor de la novia de Fernando por el aniversario que no pudieron celebrar

Este 19 de febrero Fernando Báez Sosa y Julieta Rossi hubiesen cumplido su primer año de novios. Ella lo recordó a través de las redes sociales.El posteo que hizo la joven de 18 años en su cuenta de Twitter es simple pero con una fuerte carga emotiva dada la historia de amor que tenía con Fernando. "Che salamin, te amo. 19/02", publicó junto con una foto en la que se los ve abrazados, felices.Julieta Rossi y Fernando Báez Sosa se conocieron en el Colegio Marianista. No estaban en la misma división, pero tenían amigos en común. En febrero de 2018 participaron del Proyecto Servir (los alumnos de la Institución realizan tareas de albañilería en alguna entidad con fines sociales que lo requiera) y, de a poco, empezaron a entablar una relación. En marzo de 2019, él le propuso noviazgo. Hasta el crimen en Villa Gesell llevaban diez meses en pareja.Báez Sosa fue asesinado a golpes por el grupo de rugbiers la madrugada del 18 de enero, un día antes de que cumplan 11 meses. En aquella ocasión, Julieta publicó: "Fer mi amor, feliz mes. Voy a contar por los 2 para siempre". Desde abril de 2019 que creó su cuenta de Twitter, solo la utilizada para retuitear comentarios y memes divertidos, desde el crimen de su novio utiliza la red social como medio para exigir justicia. A última hora de este miércoles, la chica volvió a recordar a su novio. La dolorosa publicación rápidamente recibió más 90 mil likes y cientos de comentarios de apoyo.Días atrás, en diálogo con Infobae, Julieta Rossi contó detalles de cómo era su relación con Fernando. Bailaban, cantaban con karaoke, jugaban, "nos divertíamos con cualquier cosa", declaró. Al terminar la escuela, se anotaron juntos para cursar la carrera de Derecho: "Hacíamos buena dupla, yo tomaba los apuntes y él resumía los libros", contó.Julieta recordó además que los días 19 de cada mes, para celebrar su noviazgo, se juntaban en la casa de alguno de los dos y hacían meriendas con chocotora. "Una vez fuimos al Parque de la Costa y nos tiramos del juego Vértigo extremo. Ahí yo le dije que era mi compañero de aventuras. Teníamos tantas cosas para hacer...", dijo conmocionada."Todos te dicen que ahora tenés un ángel en el cielo cuidándote, pero yo no sé si quiero un ángel en el cielo cuidándome. No quiero más ángeles en el cielo cuidándome. Es horrible porque sabés que nunca vas a estar mejor, porque lo que necesitás es que esté acá y nadie te puede dar eso", graficó con crudeza sus sentimientos haciendo mención al apoyo que recibe de la sociedad.El pasado martes, a un mes de crimen, en la multitudinaria manifestación que se convocó frente al Congreso, la joven declaró ante los medios: "Necesitamos que todos pidan Justicia porque si nadie hace nada, todo va a seguir igual". Consultada sobre los otros episodios de violencia entre jóvenes, Julieta rogó que la sociedad tome conciencia. "Espero que después de hoy algo haga clic en la cabeza a la gente", sostuvo. En esa línea, señaló que el asesinato de su novio podría haberse evitado y aseguró que eso le "carcome la cabeza". La joven también aclaró que la movilización no era para los familiares y amigos de Fernando porque "nadie" podrá devolvérselo. "Es por su memoria", aclaró.