Causa Waigel: Se recaudó 1 millón en una subasta de propiedades y bienes muebles

Economía Fijaron fechas para las subastas de importantes inmuebles en la causa Waigel

Tal como lo había fijado la justicia, este 18 de febrero de 2020 se llevó adelante en el Colegio de Martilleros de Entre Ríos, con sede en Paraná, la subasta de inmuebles de Victoria y Crespo, cómo así también bienes muebles oportunamente secuestrados.En cuanto a la recaudación, Cerini indicó que "fue un total de alrededor de $1.000.000. No fue una buena subasta o al menos, había mayores expectativas. También incide una realidad, que es que el terreno del Parque Industrial en esa ciudad, si bien tiene una gran superficie y se puede presumir un importante valor, al encontrarse en ese predio fabril, está sujeto a las ordenanzas que regulan el funcionamiento del mismo. El particular o empresa que compra, ya debe reunir ciertos requisitos, vinculados a una exigencia de acreditar desarrollo productivo, con lo cual el precio de mercado es diferente, al de otro tipo de propiedades. Igualmente ya se había rematado otro lote en el Parque Industrial y se había obtenido mejor resultado, pero no fue posible en esta ocasión, porque además, el mercado de interesados es sensiblemente menor".En cuanto a la situación económica que reviste el remate de la superficie existente en Victoria, el Síndico explicó: "Lo que pagó oportunamente en la primera subasta, que fue fuera de término -porque abonó el saldo en forma tardía-, quedó en el proceso. Una parte de lo que depositó, ahora seguramente lo va a poder tomar a cuenta de esta nueva subasta y otra parte se le va a descontar, por los gastos que ocasionó el hecho de haber adquirido un inmueble, cuyo saldo se abonó después del plazo establecido. Este inmueble ya se tendría que haber entregado hace dos años aproximadamente, pero hubo que mantenerlo en el patrimonio de la quiebra hasta hoy y por ende, generando una nueva subasta".