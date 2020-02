Becas Progresar: Aclaran por qué hubo beneficiarios que no cobraron en febrero

Este lunes 17 de febrero terminó el calendario de pago de la Beca Progresar y muchos beneficiarios no tuvieron el monto depositado en su cuenta bancaria. A partir de esto se generó una masiva expresión de los becados a través de las redes sociales por la incertidumbre de no saber qué pasó.



Desde Becas Progresar aclararon que la beca se paga durante un periodo de 10 meses, no de 12 meses como muchos creen. Esto significa que si se inscribieron en marzo del 2019 y fueron beneficiados en abril, la beca se cobraba hasta enero. De lo contrario, si fueron aprobados en algún mes posterior, posiblemente el cobro se extienda a febrero o marzo, pero se debe controlar la situación de cada uno porque todos los casos son diferentes.



A su vez, es conveniente aclarar que la necesidad de control de cada caso particular es necesario porque algunos beneficiarios han recibido el depósito de dos cuotas juntas cuando estaban atrasadas y esto derivó a que se regularice la situación y no se adeuden cuotas al mes de febrero de 2020.



De lo contrario, si se tiene duda, se recomendó hablar a la línea del PROGRESAR, 0800-999-1066.



Por otro lado, quienes no han tenido tiempo de retirar el dinero depositado por la beca PROGRESAR, tienen tiempo de retirar el efectivo hasta el 9 de marzo de 2020. (Diario La Provincia SJ)