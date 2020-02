Preocupación por los cambios en una escuela: 20 alumnos quedaron "a la deriva"

Un grupo de padres que envía a sus hijos al Centro Educativo "Encuentro XXI" de Villaguay manifestó su preocupación apor el cierre de los últimos grados de la institución ante el cambio de autoridades y la reformulación del proyecto educativo."Son 20 chicos de 4º, 5º y 6º, entre los que hay cinco estudiantes especiales", aseguró a, Fernanda Reynoso, mamá de un niño autista."Cierran una escuela secundaria, sin previo aviso, y ninguna autoridad provincial responde. A menos de dos semanas de arrancar las clases, los estudiantes no tienen lugar donde ir, y peor aún, la escuela abre pero sin incluirlos ya que solo inicia desde cero", manifestaron."Tuvimos una reunión el año pasado, en octubre, donde la asesora legal nos informó que no continuaba en la institución, y nos presentó a la nueva asociación civil Ceibas que se haría cargo del proyecto educativo. Con la promesa de mejoras, nos cobraron las inscripciones en diciembre para el ciclo lectivo 2020, pero a poco de iniciar las clases, nos comunicaron que no abren los últimos cursos", detalló Reynoso.Los padres solicitaron una reunión con nuevos apoderados legales de la institución educativa ubicada sobre calle Mitre 556, y la presencia de la directora de Educación Privada del Concejo General de Educación, Fabiana Minatta, pero hasta el momento no habían tenido respuestas al pedido."Los nuevos directivos insisten en no abrir las inscripciones para los últimos cursos, y nuestros chicos quedaron a la deriva", lamentó la mujer que, según manifestó a, ya abonó la inscripción para el ciclo lectivo 2020."La asociación civil Ceibas no tienen en cuenta a estos 20 alumnos, entre los cuales hay cinco casos especiales, a los que se les está negando el derecho a la educación", denunció la representante legal de los padres, Ana Salate.La abogada exigió "respuestas" a las autoridades educativas del CGE. "Los padres no llegan a reubicar a sus hijos en otros colegios, porque ya estamos en febrero, no hay disponibilidad de cupos, y porque hablamos de niños con situaciones especiales, que no pueden asistir a otra escuela que no sea la que eligieron y por la que sus padres ya pagaron las inscripciones", argumentó.