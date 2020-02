Productores se movilizan en la Ruta 12 y acceso a Colonia Merou

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina -Filial Crespo-, Fabián Schneider, confirmó a FM Estación Plus Crespo que "tras una reunión del viernes por la noche, con representantes de la Mesa de Enlace Provincial, s. El descontento es mucho y la gente siente que se tiene que hacer algo"."Hay que hacer memoria", dijo el tambero de Colonia Merou y se explayó: "En 4 años del gobierno provincial, nunca nos han recibido. Se les está pidiendo audiencia y siempre las han desestimado". En cuanto a los planteos por hacer, Schneider indicó: "Se anunció que para el Impuesto Inmobiliario Rural se iba a convocar a los productores y no ocurrió. Ahora el gobernador en el discurso de la Asamblea Legislativa lo disfraza como que no es un aumento. La historia ya la conocemos. En cuanto a Vialidad, el problema antes eran los recursos y hoy la realidad es que como está funcionando, ya no va a funcionar más. Los caminos siguen estando mal: los caminos rurales a la buena de Dios y las rutas están intransitables. Acá nomás, camino a Seguí es un desastre. Y por otra parte, hoy el presidente Fernández puso impuestazos a nivel nacional, a través del aumento de las retenciones. Se está haciendo un aporte tremendo. Ahora la Provincia nos pide más recursos, cuando en la gestión anterior había un pacto fiscal con el gobierno nacional, que no aumentaban tanto los impuestos porque la Nación co-participaba".; mientras que uno escucha que incorporan gente y hacen nombramientos y más nombramientos, jubilaciones y demás. Paren un poco y que sea parejo para todos", afirmó el dirigente rural, reafirmando el pedido de que se recorten gastos públicos. "Hoy ya son groseros", sentenció.En cuanto a la medida organizada, se confirmó que este 19 de febrero, a las 9:30, se desarrollará un tractorazo y manifestación de productores a la vera de Ruta Nacional 12 y el acceso a Colonia Merou. Se anunció que será sin corte de la circulación vehicular, con presencia y cartelería que visibilice la postura del sector rural.