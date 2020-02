Explican el fallo que determina que niña tenga una mamá y dos papás

La jueza Mariana Rey Galindo, del Juzgado de Familia y Sucesiones de única nominación del Centro Judicial Monteros, provincia de Tucumán, explicó el fallo por el cual determinó una triple filiación: una nena con una mamá y dos papás."Es un caso muy interesante y la decisión es de ella, porque es ella la que nos plantea este escenario de la vida y la que nos dice que no quería elegir al decir 'tengo dos papás y a los dos los quiero'", explicó la jueza Rey Galindo."Yo siento que tengo dos papás. No quiero elegir" le dijo la nena, llamada "July" en el expediente judicial, pero que no es su nombre real, que se ocultó para preservar a la menor."Fue tan contundente la forma de expresarse de 'July' que hubo que buscar la norma jurídica para tomar una decisión", comento la doctora Rey Galindo en una entrevista con radio Rivadavia."A partir de esa voz que se instala en el proceso -la de la menor- no teníamos más que ver y resolver cómo el derecho se ajustaba a esta realidad", agregó la jueza.El caso se originó cuando el padre biológico de la menor pidió impugnar la filiación de una ex pareja de la madre, quien se hizo cargo de la nena."July es hija de un papá biológico y tiene un papá no biológico, jurídico. Los dos cumplen la función de papás y con ambos comparte tiempos", relató la magistrada.Ahora, con el fallo de la jueza, que tomó como determinante el deseo de la menor, habrá que esperar si el padre biológico apelada la decisión tomada por Rey Galindo."Corren los tiempos para una apelación, veremos que decide el papá biológico", cerró la juez Rey Galindo.