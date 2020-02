Hallaron a beba caminando sola por la calle: Su madre la reclamó un día después

Fue gracias a una vecina que la policía pudo intervenir de oficio y acudió rápidamente para protegerla y tratar de encontrar a su familia. El lamentable episodio sucedió el pasado sábado alrededor de las 20, según informan los colegas del Tiempo de San Juan.



El comisario Gregorio Díaz detalló que la vecina que dio el aviso, de apellido Álvarez, manifestó que la nena deambulaba sola por una vereda y en ningún momento había aparecido un mayor para evitar que cruzara la calle o se enfrentara a otros riesgos.



"Lo único que tenía era el pañal y estaba sucio. Entre la oficial de servicio y la señora Álvarez la bañaron y le consiguieron ropa y comida", afirmó Gregorio Díaz de la Regional Este, quien además subrayó que 24 horas después de hallada la menor apareció su madre buscándola por la comisaria. Fue el domingo a las 20 horas que apareció la joven desesperada por su hija.



Más temprano los efectivos fueron en búsqueda de la familia pero no encontraron a nadie. La mamá de la menor, de 19 años de edad, no se encontraba y consultaron a otros vecinos que le indicaron que el abuelo era de la zona de Usno.



"El abuelo vive a 11 kilómetros de la villa cabecera y cuando se llegó allá, el hombre manifestó que vive solo y que no se podía hacer cargo de la nena. Luego regresaron y ubicaron a la ex cuñada de la mamá de la nena que tiene familia e hijos y le hicieron entrega de la menor. Este lunes se iban a presentar en la dependencia para llenar el formulario y hacerse cargo", relató Gregorio Díaz.



Ante este escenario, intervino la Dirección de la Niñez del Valle yse dio intervención al juez de menores para ver a quien le van a hacer entrega de la nena. Según los datos que maneja la policía, la mamá de la nena vive en la casa de Villa San Agustín con su hermano de 15 años. No se sabe quién es el padre de la bebé y si se puede hacer cargo.