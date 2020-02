Sociedad

"No son una amenaza"

Lunes 17 de Febrero de 2020

Registran en imágenes a una víbora de gran tamaño en Puerto Curtiembre

"No son una amenaza, son animales nuestros que no hacen nada si uno no los molesta", destacó a Elonce TV una de las jóvenes que registró en imágenes la presencia del ofidio, muy cerca de la costa.