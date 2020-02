Desde este domingo, en Santa Fe comienza a regir "alcohol cero"

Empezó a aplicarse este domingo la ordenanza que establece tolerancia cero al alcohol en la conducción en la ciudad de Santa Fe.



La ordenanza 12.643 fue sancionada en agosto de 2019 por el Concejo Municipal y fue reglamentada este año.



Las multas van desde los $5.430 hasta más de $57 mil e inhabilitaciones para conducir durante un año.



El límite previo en la capital santafesina hasta este sábado era de 0,5 gramos de alcohol por cada litro de sangre.



Sin embargo, cuando ahora se trate de un caso menor o igual a 0,3 g/L, se considerará "un falso positivo" y no se aplicarán sanciones administrativas. Para estos casos, el conductor quedará en un registro de infractores.



La secretaria de Control del Municipio, Virginia Coudannes, destacó en diálogo con Cadena 3 la importancia de la norma para el Ejecutivo.



"El espíritu de la ordenanza es la tolerancia cero, no se puede ingerir alcohol cuando uno está al volante. Tiene que ver con la responsabilidad y el compromiso", subrayó.



La funcionaria explicó que en los casos inferiores o iguales a 0,3 g/L en sangre, se requiere un cese del manejo pero no se retiene el vehículo. Puede seguir la conducción un acompañante. Al conductor se le labra un acta y entra al listado de infractores.



"Nuestra expectativa es que los vecinos y vecinas nos acompañen. El control es cuidado y convivencia", cerró.