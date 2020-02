Advierten sobre los riesgos de un peligroso reto viral: el "rompecráneos"

pic.twitter.com/YwvYiUiGas — Porq Los Hombres Viven Menos (@vivenmenos) February 5, 2020

Circula desde hace un par de días por redes sociales un video viral conocido como el "reto rompecráneos" o "cráneo roto", y es el nuevo reto viral entre los adolescentes.El video, que se hizo popular primero en la red social Tik Tok, consiste en que tres personas saltan al mismo tiempo y las dos que están en los extremos patean los pies de la persona que está en el medio para que caiga."Es un juego que principalmente se ha visto en los patios de las escuelas y colegios, que suelen tener pisos duros. Los chicos caen de espalda y por sorpresa. Ni siquiera tienen tiempo de poner los brazos para amortiguar la caída. Pueden sufrir desde una fractura en la columna o en el cráneo hasta lesionarse las estructuras internas: la médula ósea, el cerebro o el encéfalo", explicó el jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Padilla de Tucumá, Alvaro Campero.La "broma" es extremadamente peligrosa ya que puede producir lesiones en la cabeza. Es recomendable alertar a los niños para que no practiquen este tipo de retos absurdos que circulan por las redes."En los próximos días los chicos que deben rendir volverán a la escuela y luego lo hará el resto de los estudiantes. Es el momento oportuno para generar conciencia, para que los padres hablen con sus hijos. Maestros y autoridades de las instituciones deben estar al tanto de lo que sucede en las redes y prohibir el reto; deben ser inflexibles", opinó el neurocirujano.En las últimas horas también circula el video acompañado con informaciones falsas de que uno de los niños golpeados sufrió una fractura en la cabeza y fue hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Pero es falso. El estudiante solo se dio un fuerte golpe y no tuvo complicaciones de salud, como comentaron ala familia y escuela."Juegos peligrosos. El niño que aparece en este video está en una unidad de Cuidado Intensivo por supuestas fisuras en su cráneo, tras el reto al que fue inducido por sus compañeros", indica un tuit con un video que circula desde el 4 de febrero pasado, en el cual se puede ver a tres jóvenes realizando el reto "rompe cráneos".contactó vía telefónica al colegio Santo Tomás de Aquino, en Venezuela, que respondió que el estudiante que sufrió la caída no estuvo en estado grave e informó que se tomarían acciones.La municipalidad de Chacao en Caracas, donde se ubica la escuela, aclaró que se había puesto en contacto con la familia y directivos de este instituto para remitir el caso ante el Ministerio Público por la "comisión de probable hecho punible por tratarse de un presunto atentado contra la integridad personas y exposición pública indebida"."El estudiante continúa con sus clases, es falso que se haya fracturado el cráneo", explicó una representante de la institución.