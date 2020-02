Vecinos volvieron a reclamar por seguridad en el ingreso a Gualeguaychú

Un grupo de vecinos de la zona norte y oeste de Gualeguaychú volvieron a demostrar su disconformidad con la seguridad en la ciudad. Lo hicieron durante una protesta que se concretó este sábado, en el acceso sur y la avenida Artigas, con banderas argentinas y algunas pancartas alusivas."Vinimos a protestar para que la gente sepa que estamos movilizados y que vamos a seguir reclamando por la enorme cantidad de hechos de inseguridad que se producen", expresó a, Nicolás Albornoz, propietario del taller mecánico que fue desvalijado hace algunos días.

"La Justicia no reacciona y pretende que investiguemos nosotros"

Y continuó: "La gente viene y se acerca, para contarnos sobre situaciones vividas y también aquellos que transitan en vehículos nos tocan bocina y nos dan aliento para seguir reclamando frente a una realidad que golpea a los vecinos"."Nos sorprende la cantidad de gente que han vivido momentos como nosotros por lo que nos damos cuenta de la inseguridad que hay en Gualeguaychú", resaltó el trabajador."Increíblemente me piden datos a mí y que investiguemos lo sucedido, lo que nos da la sensación que estamos solos. Lamentablemente perdieron el tiempo que tuvieron para descubrir el caso, por lo que hoy no creo que puedan encontrar lo que nos robaron", confesó enojado.También contó que "vinieron funcionarios municipales como la viceintendenta a decirme que están por crear el Consejo de Seguridad pero queda claro que acá no resuelven nada".