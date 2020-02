El temporal de lluvia y viento provocó destrozos en localidades entrerrianas

El temporal también afectó a Bovril

Un sector de la localidad de Isletas en el departamento Diamante fue afectado esta madrugada por un fuerte temporal de lluvia y viento que provocó varios destrozos., hubo voladuras de techos, caída de árboles y postes de luz. De hecho, por estas horas no hay energía eléctrica en toda la localidad."Pedimos a los vecinos que transiten con precaución, estamos tratando de brindar respuestas", aseguró el presidente de la Junta de Gobierno, Lucas Eichmann, quien describió que toda la localidad está sin energía eléctrica "por la caída de postes y cables, también se produjo la voladura de algunos techos y caída de árboles".El jefe comunal pidió no salir de no ser en caso de emergencia y transitar con precaución por el camino de ripio que une Isletas con General Ramírez, especialmente a la altura de la Capilla San Lorenzo, debido a los gajos y cables que cayeron sobre la vía de tránsito."Estamos evaluando los daños y tratando de brindar las respuestas lo más rápido posible de acuerdo a un orden de prioridad", adelantó el dirigente aTambién se reportaron daños como consecuencia del temporal en la localidad de Bovril. Afortunadamente, no hubo heridos, ya que solo fueron daños en algunas viviendas y caída de árboles."Hubo caída de árboles en algunas calles de la ciudad, voladura de techos en galpones de la firma Gotte, y en parte del techo de una vivienda de familia del barrio Juventud", comunicó aEl jefe de la Departamental policial de La Paz, Edgardo Corona.De acuerdo a lo comentó el comisario, "en La Paz y Santa Elena se produjeron cortes momentáneos en el servicio eléctrico". Se monitoreaba la zona junto a Defensa Civil para evaluar si era necesario cortar el puente sobre el arroyo Los Paraísos, el paso necesario al barrio Feria.