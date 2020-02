Emoción: Vecinos de Federación volvieron a los cimientos de la vieja plaza

En su tierra

Documento histórico

Testimonios

Un evento cargado de nostalgia se vivió este miércoles en los cimientos de lo que fue la vieja ciudad de Federación. Un número importante de vecinos llegaron hasta el mismo lugar donde estaba la plaza 9 de Julio (ex emplazamiento) para disfrutar de un video que mostró en síntesis como era esa ciudad de 5.000 habitantes que destruyeron para darle paso al progreso con la construcción de la represa de Salto Grande. El evento fue organizado por la Dirección municipal de Cultura.fue testigo desde el momento que llegaron los primeros vecinos y turistas, que formaron parte de este rencuentro que se realizó, por la gran bajante de lago, dónde estaba la plaza 9 de julio; aquel lugar en el que hace 41 años los vecinos se juntaron para compartir el ultimo asado como despedida antes que las aguas del embalse inundaran toda esa zona.Los que arribaron primero, tuvieron tiempo de buscar los cimientos de algunos edificios emblemáticos y juntarse con otros vecinos para traer a la memoria donde vivían o recordar ciertos lugares que reconocían por la silueta de los cimientos.Tras las palabras del intendente Ricardo Bravo, el presentador dijo que "los recuerdos de un pueblo se concentran hoy en este punto tan caro a los sentimientos federaenses. Nuestro lago con la complicidad del río, nos dan unas horas para volverte a encontrar. Vivimos enamorados pero no te olvidamos vieja Federación"."Estamos en tu casa, en tu tierra, con tu gente y la nuestra, hermanados con los ojos llorosos y el corazón que explota de felicidad?estamos todos, nuestros viejos, y los niños que no conocen tu historia. Mientras las aguas que te cubren descansan en otras orillas, vinimos a recorrer tus calles inertes llenas de recuerdos y de historias. Volvemos a ocupar tu plaza, querida Vieja Federación", señaló.El documento histórico que se proyectó a los presentes, mostró a la perfección cómo era la vieja Federación, la costanera, sus plazas, calles, paseos y su gente.Luego de ese momento cargado de recuerdos las imágenes comienzan a reflejar los instantes más duros cuando se comienza a demoler ese pueblo de casas grandes, llena de árboles y de pájaros, para pasar a un lugar que no estaba terminado.En la parte final, el relato autorizado de historiadores contando algunas vivencias amargas y tristes de lo que padecieron varios de esos habitantes que no soportaron el traslado traumático que obligo el gobierno militar."Esto nos llena de una profunda emoción, el hecho de volver a nuestras casas, pero en cada lugar tenemos un recuerdo, sobre todo porque aquí viví mi juventud; en esta plaza donde era el lugar de concentración de todo Federación, incluso en la esquina estaba el colegio secundario y por donde pasan los colectivos", relata Francisco "Pancho" Coullery quien tras esto añade "todas las tardes nos íbamos a la estación a ver pasar el coche motor, así que aquí tuvimos una gran vivencia", expreso."Llegar aquí a este lugar a mí me trae muchos recuerdos de mi niñez y de mi adolescencia que son imborrables para el resto de mi vida", manifestó Horacio Ruiz Díaz. "uno de los hechos que más me impacto fue el día que en este lugar se juntaron los vecinos a comer un asado como despedida, yo tenía 16 años pero ese momento fue muy fuerte por el grado de emoción que teníamos todos", indico.Finalmente, el intendente Ricardo Bravo, sostuvo que la carga de emoción del vecino federaense hace que la historia siga viva, "por eso la responsabilidad de este gobierno municipal, de hacer este tipo de evento para que la historia siga su curso en las nuevas generaciones y por eso que nos hemos trazado como política de estado la recuperación de los edificios históricos que tuvo el ex emplazamiento, para que los chicos no pierdan la identidad y nuestra cultura que nació en este lugar", subrayo y enseguida anuncio que trabajaran en la construcción de un material de archivo histórico", concluyo. Fuente: (7Paginas)