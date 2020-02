Video: Por intensas lluvias, abrieron un dique en Tucumán

Con el objetivo de evitar crecidas, las compuertas del dique Celestino Gelsi, en El Cadillal, provincia de Tucumán, fueron abiertas dentro de "un procedimiento normal de atenuación", tal como explicó Fernando Torres, a cargo de Defensa Civil, a los medios locales.Desde el martes a la madrugada, en la hidroeléctrica se desplegaron las medidas de seguridad pertinentes, teniendo en cuenta que los ríos Loro y Salí aumentaron su caudal poniendo en riesgo a los pobladores instalados río abajo, a pocos metros de las márgenes. Las imágenes de la apertura de las válvulas despertaron el interés de aquellos que transitaban la zona, quienes registraron el espectáculo de agua que luego difundieron a través de las redes sociales.Fernando Robledo, jefe de la planta de la Sociedad Aguas del Tucumán ubicada en el dique, aseguró en La Gaceta que "el proceso de potabilización y servicio de agua es normal, pese a la apertura de las compuertas de la represa. Tenemos la capacidad para hacerlo y contamos con dos alternativas: tomamos el agua desde la Usina o desde la válvula ubicada en el vertedero a nivel superficial.Debido a esta situación, varios efectivos policiales permanecieron el sector del dique conocido como "Velo de novia", lugar en el que el agua llegó hasta la ruta. También en "Turbinas" y "Puente de Hierro". Por seguridad, una familia debió ser evacuada que trabaja en el camping Las Mesadas, a la altura Barrancas Coloradas, tal como confirmó Julián Condorí, de la Unidad Regional Norte.El personal también realizó un recorrido por la zona oeste a través de las márgenes del río Salí a la altura de los barrios Las Piedritas y Autopista Sur. "Allí no se observaron viviendas afectadas por el agua", detalló Oscar Rodríguez, jefe de la comisaría 4°.Torres expresó que se logró llegar con un helicóptero a la región de Pampa Pozo, en la localidad de Garmendia, que se encontraba totalmente aislada desde el sábado por las inundaciones, "para brindar asistencia médica a los vecinos y entregar alimentos no perecederos y agua potable".El dique, ubicado al noreste de Tucumán, es el principal suministrador de agua potable y energía de la provincia. La presa del embalse está ubicada sobre el río Salí, a unos 21 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Si bien la lluvia cesó en las últimas horas, el caudal de los ríos continúa en crecida, hecho que afectó a numerosas localidades de la provincia, que en algunos casos quedaron aisladas.Entre las principales novedades de este espejo de agua, a 25 kilómetros de la capital provincial y en medio de las yungas, junto al cual se levanta una villa turística, figura el servicio de una nueva embarcación para la navegación de pasajeros, las propuestas gastronómicas y el turismo activo. El lugar ofrece propuestas de turismo aventura como canyoning, kayak, mountain bike, windsurf, kitesurf y pesca, o recorrer 600 metros hasta la cima del cerro Medici con la aerosilla.Actualmente, otras localidades también reciben asistencia: Quilmes, Los Sueldos, Los Puestos, Ranchillos, Garmendia, Las Cejas, Los Pérez, Los Pereyra, Los Ralos, Estación Aráoz, Agua Dulce, La Ramada, Atahona, San Pedro, San Antonio, Villa Chicligasta, Santa Cruz, Monteagudo, La Tuna, Buena Vista, 7 de abril y Pampa Mayo. Torres confirmó que no hubo denuncias por desapariciones de personas, ya que algunas estaban en la costa del Salí.Las persistentes lluvias que afectan a las provincias de Salta y Tucumán desde hace varios días mantienen en alerta a las autoridades, ya que la situación de las zonas inundadas sigue siendo crítica, aunque los pronósticos indican que el clima mejorará en las próximas horas. Si bien las precipitaciones continuarán hasta mañana por la noche, la intensidad será mínima y no habrá tormentas como las registradas durante el fin de semana, que provocaron daños en rutas y dejaron varias localidades aisladas.