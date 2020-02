Proteccionistas se movilizaron en Diamante tras el hallazgo de una perra quemada

El hallazgo de una perra quemada, y sus cachorros abandonados, motivó a una movilización que se realizó anoche en Diamante "por los que no tienen voz" y que fuera convocada por la protectora Abrazo Animal."Nos duele el alma de tener que soportar tanto dolor por culpa de personas que solo buscan dañar al otro para sacarse la bronca que tienen con uno mismo", aseguraron proteccionistas."Sentimos su dolor en carne propia, vemos sus caras de sufrimiento, pidiendo ayuda y muchas veces nos desespera no poder hacer más, hacemos hasta donde podemos pero siempre nos parece que quedó algo pendiente, no sabemos que, solo sentimos culpa por haber llegado tarde, por no poder hacer que el otro piense y razone que está haciendo daño, que lo único que está desparramando es odio", indicaron desde Abrazo Animal en redes sociales."Nos duele verlos sufrir, nos duele escuchar sus gritos de agonía cuando ya no pueden más. Nos quedamos ahí al lado suyo acariciándolos y diciéndoles que ya pasó que ya está. Se van muchas veces mirándonos con ojos de dolor y diciendo gracias", lamentaron proteccionistas a través de un comunicado.