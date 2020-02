Otras dos fiestas eliminaron la elección de reinas de belleza en la provincia

Demanda

Valores

Cada vez menos

Lenta pero sostenidamente los organizadores de fiestas populares van dejando de considerar necesario incluir la elección de la reina y de princesas, como parte de los rituales. El gesto puede ser entendido como la materialización de una mayor conciencia en torno a la jerarquización del lugar de la mujer.En la 25ª edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura que se realizará este mes en la ciudad de Maciá y en la 24ª edición de la Fiesta del Inmigrante Alemán programada para marzo en la localidad de Aldea San Antonio no se elegirán reinas de bellezas, según se informó desde las respectivas organizaciones.Estos eventos se suman a los que se desarrollan en unas 50 ciudades argentinas, varios de ellos en Entre Ríos, que adoptaron posturas similares, en un contexto en el cual se van dejando de lado estas premiaciones asociadas a la violencia simbólica, los estereotipos relacionados a patrones de belleza y la cosificación de las mujeres, consideraDesde la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Maciá, Agustina Rivet, que integra la comisión organizadora de la Fiesta Nacional de la Apicultura, informó: «Este año no se realizará el concurso de belleza para adecuarnos a lo que se viene haciendo en las fiestas nacionales y en algunas fiestas de la provincia".El concurso para elegir a la reina de la apicultura se desarrolló durante los 24 años de historia que acumula la fiesta en la que muestran su producción y compiten por la mejor miel productores de Entre Ríos y de distintos lugares del país.Había una preselección local de postulantes, varias instancias de evaluación y, finalmente, en el escenario mayor del evento, las jóvenes desfilaban en traje de baño y en vestido de noche. Nada de eso sucederá en la fiesta programada para el 20, 21 y 22 de marzo de 2020."La definición se adoptó en el seno de la comisión organizadora. Veníamos hablando del tema y tomamos la decisión de no realizar el concurso porque, si bien incluía un coloquio sobre la cuestión apícola y otros elementos más allá de la belleza, seguía siendo una instancia de cosificación de la mujer", explicó Rivet a Radio Integral de Maciá."No consideramos que la comunidad tuviera como ejemplo que se premiara a algunas chicas y a otras no por un ideal de belleza hegemónico", acotó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la determinación "no busca confrontaciones ni conflictos, sino responder a una demanda colectiva que se da en diversos espacios de la sociedad".Desde la comisión organizadora de la 24ª edición de la Fiesta del Inmigrante Alemán que se realizará el 22 de febrero en Aldea San Antonio se adoptó una decisión similar, que se plasmó en un comunicado. No se elegirán más reinas y princesas, sino un embajador o embajadora que representará el evento al cabo de un año en distintos ámbitos."No realizaremos el concurso tradicional de belleza, para adecuarnos y trabajar en consonancia con lo que se viene realizando en el resto de las fiestas nacionales y provinciales. Decidimos desde nuestra comisión llegar un poco más allá: que no solo se premie la belleza, si no que se resalten los valores culturales de trabajo y compromiso para con la sociedad, se argumentó en el escrito."Atendiendo a los cambios en nuestras prácticas y costumbres queremos contribuir a la conformación de una sociedad justa y solidaria que dé al rol de la mujer la importancia que tiene para la concreción de una comunidad equitativa", se indicó finalmente.Son unas 50 las ciudades argentinas las que eliminaron o sustituyeron los concursos de belleza en fiestas populares, según un relevamiento realizado por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) del Ministerio de Justicia de la Nación.Gualeguaychú fue el primer municipio en seguir esta tendencia, cuando en 2016 eliminó la elección de la Reina del Turismo y la sustituyó por la premiación de tanto de hombres como de mujeres en carácter de "representantes culturales".Posteriormente, la Municipalidad de Oro Verde suspendió la elección de la reina que se realizaba en la apertura de la temporada de piletas y lo propio se hizo en las fiestas provinciales de la Cerveza de Crespo, del Ternero de Feliciano y del Riel de Urdinarrain.Tampoco se elegirá una reina de belleza en la edición 2020 de la Fiesta Nacional de la Playa de Concepción del Uruguay.