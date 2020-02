Marcharon contra el acoso callejero en la localidad de María Grande

Un grupo de vecinos y vecinas de María Grande, en su mayoría jóvenes, hicieron oír su voz ante los casos de acoso callejero y abusos que han sufrido algunas jovencitas de la localidad. Lo hicieron en una marcha hacia la comisaría, en la noche de este sábado.



La movilización, que incluyó carteles con mensajes alusivos a respetar a las mujeres, tuvo lugar en el reloj municipal, frente a la dependencia policial.



Fueron alrededor de diez casos, publicó María Grande al Día al reportar lo expresado por la comunidad este fin de semana. No obstante, se hizo saber que sólo un caso habría sido denunciado formalmente, siendo los relatos coincidentes con el sujeto acusado.



El caso judicializado habría referido a qué una joven fue seguida mientras caminaba rumbo a la casa de un amigo, cerca de la medianoche. A metros de llegar, el desconocido se le habría acercado, y al tocarla, la chica comenzó a gritar, siendo prontamente auxiliada por su amigo que salió a la vereda, en tanto que el sujeto huyó.



Se hizo presente en la marcha, el intendente Héctor Solari, quien acompañó a los ciudadanos en su entrevista con el Oficial Molina, a cargo de la comisaría por estos días.



Entre los testimonios recabados por la prensa local, se destacó la de un joven, Nazareno Schroeder, quien desde su punto de vista dijo estar satisfecho por la movilización y agregó: "Esto sirve para visibilizar estas situaciones. Me parece muy bien que las chicas y chicos nos expresemos. Pero me hubiese gustado ver más padres acompañando".