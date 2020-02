En Córdoba, los policías no podrán usar sus celulares mientras estén trabajando

Los policías cordobeses no podrán usar sus celulares particulares ni acceder a redes sociales mientras estén en servicio. La prohibición prevé sanciones administrativas para quienes incumplan la medida.



"El policía es una persona que forma parte de la sociedad y por lo cual, como todos, se ve inmerso en esto del uso de las redes sociales. Ante esta situación, y siempre velando por el resguardo de la integridad física del personal que está en la calle, necesitamos que el personal esté totalmente atento", explicó Claudia Salgado, directora general de tecnología de la información de la policía de Córdoba.





Según contó Salgado, los efectivos podrán tener sus celulares encima, pero no podrán utilizarlos, salvo en situaciones de emergencia. "Vamos a estar controlando el uso de las redes sociales, o si se los ve hablando por teléfono tendrán que justificar por qué lo hicieron", dijo a TN.



También informó que los agentes cordobeses cuentan con un teléfono especial denominado "CAT". "A todos los que están operativos el Gobierno les dio teléfonos especiales, robustos, preparados para la lluvia, para las caídas. Estos teléfonos tendrán una lista blanca de números donde ellos van a poder llamar, como la dependencia, e incluso se puede agregar algún familiar. Pero no van a tener acceso a las redes sociales", detalló.



Una normativa similar implementó la policía de la Ciudad de Buenos Aires en 2017. A ellos también se les prohibió el uso de sus celulares particulares y el acceso a las redes en su horario laboral.