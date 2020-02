A puro Chamamé: Así fue la segunda noche de la fiesta en la que baila el Litoral

Video: Una pareja de Chubut, asiste por tercera vez al Festival del Chamamé

Continuaba este sábado la 45º edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal.trasmitió en vivo desde el predio del Anfiteatro "Francisco Ramírez" donde familiares y amigos disfrutaron de su reencuentro, sumado a un cúmulo de sensaciones y emociones motivadas por el ritmo del chamamé.Gran cantidad de personas de distintos puntos de Entre Ríos, y otras provincias, disfrutaron de los espectáculos y bailan al ritmo del chamamé sin parar, las 24 horas del día. Es que en la previa a las noches festivaleras, hubo bailantas y peñas en las que bajo la melodía de guitarras y acordeones, los espectadores disfrutaron de un monumental espectáculo musical.Es decir, participar o compartir el Festival es más que ver, es liberar el espíritu a través de un sapucay, que muchas veces resume más que mil palabras.Es un espectáculo chamamecero claro está, pero que también tiene el objetivo de mostrar tanto a la familia federalense como a todas las personas que visitan la localidad año a año en febrero, una dinámica distinta al resto de los eventos que se realizan en el marco de la celebración.Algunos de los artistas que se prestan son Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero, Oscar Burgardt, Santiago "Bocha" Sheridan, María Elena Sosa, Antonio Tarragó Ros, Raúl Barboza, Monchito Merlo, y Los de Imaguaré, entre otros conjuntos y ballet.El predio del Anfiteatro "Francisco Ramírez" cuenta, como todos los años, con los espacios para cantinas, parrilla, comedor, carpa de artesanos, kioscos de venta a beneficio de instituciones de la localidad, carpa de prensa, camarines para artistas, zona de plateas, y todos aquellos sectores que hacen al servicio y la comodidad de quien asiste al Festival.Antonio Tarragó Ros fue consagrado con el premio "Cachencho de bronce" durante la segunda noche de la 45º edición del Festival Nacional del Chamamé de Federal."No me puede ir mal si empiezo en Entre Ríos", aseguró el músico al mostrarse "honrado" por la premiación. "Pacho O'Donnell, me dijo hace pocos días. `debés estar por morirte porque te están dando muchos premios", bromeó."Empiezo las cosas más difíciles en Entre Ríos, no me puede ir mal si empiezo acá. De hecho, Naturaleza, fue la primera chamarrita entrerriana que escribí y ahí le encontré la vuelta para ver cómo iba a escribir esa obra, y después no podía parar, hice entre 25 y 30 temas", aseguró en relación a su cercanía con suelo entrerriano.El chamamé entrerriano "es más triste, melancólico, y la tristeza es un lindo camino para todo", valoró. "El dolor es extrañar algo y el entrerriano expresa mucho en tono menor", marcó Tarragó Ros, quien se consideró amigo y admirador de Jorge Méndez y Víctor Velázquez.