Prohibieron la venta de dos marcas de tapas para alfajores de maicena

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de dos reconocidas marcas de tapas de alfajores por no contener en su envase la descripción del contenido del producto.



La medida rige en todo el país sobre la venta de dos reconocidas marcas de tapitas con sabor a vainilla -las "Día %" y "Fachitas"- prohibidas por ANMAT por no advertir en su envase sobre la posible presencia de proteínas de la leche, huevo, maní y derivados de la soja.



Esto se debe a que, en la línea de producción, pudo haberse producido un contacto o contaminación cruzada con otros alimentos que contienen este componente alérgeno en su elaboración



La denuncia fue recibida por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y trabajada en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) y la ANMAT. De forma preventiva, este alimento no deberá consumirse ni venderse porque podría poner en riesgo la salud de aquellas personas susceptibles a reacciones alérgicas.