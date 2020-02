La crítica de Susana Trimarco a Jimena Barón: "Me parece absurdo y aberrante"

Espectáculos Drástica decisión de Jimena Barón tras afiche que polemizó sobre la prostitución

La promoción del nuevo tema de Jimena Barón, aludiendo a la prostitución, sigue siendo tema de debate. En este caso, quien opinó y fue muy dura con la cantante fue Susana Trimarco."Si viene un tipo que te ofrece plata para acostarte con él, estás vendiendo parte de tu libertad y de tu cuerpo. Y yo no estoy de acuerdo con que una mujer se prostituya. Creo que una mujer tiene que tener otras posibilidades de vida, otras herramientas para hacer y no desagradarse como mujer", dijo la madre de Marita Verón, la joven secuestrada y desaparecida en 2002, en"Ponerle a la canción esa palabra me parece absurdo y aberrante. A mí no se me hubiera ocurrido y me extraña mucho de esta chica que haga eso, siendo madre. Le hubiese puesto otro nombre a la canción, ayudando a que las mujeres seamos pulcras, cuidemos nuestro cuerpo, tengamos un trabajo y herramientas en las manos para trabajar dignamente. Prostituirse por plata no es un trabajo digno, es aberrante", finalizó Trimarco.