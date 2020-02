Vecinos reclamaron mayor seguridad tras el robo a taller mecánico

Policiales Mecánico sufrió el robo de 500 herramientas que valen medio millón de pesos

Un grupo de vecinos del Barrio La Milagrosa de la ciudad de Gualeguaychú protestó este sábado en la esquina de Bulevar Pedro Jurado y Andrade, donde cortaron el tránsito y quemaron cubiertas, exigiendo la presencia policial y también pidiendo que la Justicia actúe en relación a los últimos robos y hechos de inseguridad que han ocurrido en la zona.El reclamo fue llevado adelante por un grupo de 100 vecinos, que pidieron que la Justicia actúe luego del importante robo sufrido por el taller de la familia Albornoz, ubicado en la esquina de Andrade y Bulevar Jurado, que en la semana sufrió pérdidas de casi medio millón de pesos por el robo de herramientas de trabajo, un hecho que no ha sido esclarecido y por el que no hubo detenidos.Se hizo presente en el lugar personal policial, encabezados por el Subjefe Departamental, Comisario Cesar Primo, quienes recibieron un petitorio de parte de los vecinos, en que se reclamaba celeridad en la resolución judicial acerca de este tema. También los vecinos recaban firmas para extender el petitorio al intendente Martín Piaggio, pidiendo medidas concretas para prevenir la inseguridad.Con esta información acudieron a la Fiscalía, pero la Justicia manifestó no tener elementos para realizar el hallanamiento de la vivienda. Frente a esta situación, los vecinos tomaron cartas en el asunto y avanzaron con el reclamo en la calle.