Cómo son los cuidados del argentino con coronavirus: está hospitalizado

El pasajero argentino, confirmado como uno de los 61 casos de coronavirus positivo entre los pasajeros del crucero Diamond Princess en Japón, fue trasladado a un centro hospitalario "para estudios y tratamiento" y espera la evolución del caso, el primero de un latinoamericano en esta epidemia.Según detallaron desde Cancillería, se trata de un hombre de unos 50 años que viaja acompañado de su mujer, y "la sección consular de la embajada mantuvo contacto con su hija en la Argentina" además de que "un funcionario visitó el hospital donde fue trasladado y allí tomó contacto con los médicos".Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón informaron que este crucero deberá cumplir una "cuarentena" de catorce días con sus 3711 ocupantes (incluyendo otros seis argentinos), que terminará el 19 de febrero. Los pasajeros no pueden abandonar sus camarotes, deben tomarse la temperatura tres veces por día y recibieron mascarillas y guantes de manera preventiva.el ministro de Salud -Ginés González García- sostuvo que este caso "no es un riesgo para los argentinos. Es una buena noticia si en realidad este hombre no tenía ni tos, porque se le detectó en el período de incubación"."Jueves y viernes ha habido menos casos que los días anteriores, lo cual podría marcar una tendencia de baja de la epidemia. Además, nuestro país está protegido porque está lejos, porque no hay vuelos directos y si viniera alguien ya pasó por otro aeropuerto y porque es verano, por eso no hay casos en el Hemisferio Sur", destacó González García.La Comisión Nacional de Sanidad de China elevó este viernes a 722 el número de muertos por la epidemia causante de la neumonía de Wuhan, entre los 34.546 contagios diagnosticados hasta el momento en el país asiático.