El cardenal Estanislao Esteban Karlic cumple 94 años: "Es la gracia de Dios"

El cardenal Estanislao Esteban Karlic cumple este viernes 94 años. Minutos antes de dar la Misa, dialogó con"Estos años de vida son años de gracia de Dios que me ha creado, me ha dado la vida, para que caminando por esta tierra vaya acercándome al destino del hombre que es la vida eterna junto a Dios para siempre", expresó.Sobre su vida, aseguró que "nací en Córdoba, hice ahí mi escuela primaria, la secundaria también. Entré a la universidad, hice un año de abogacía. Luego ingresé al Seminario de Córdoba. Poco después, casi dos años, me enviaron a continuar y terminar mis estudios a Roma, donde estuve siete años. Fue un tiempo de formación teniendo como modelo permanente a Pío XXII pero ya empezando a oír hablar de Pablo VI. Nos formamos junto a seminaristas de todo el mundo, especialmente a los seminaristas de América Latina"."Nos formamos en un corazón de amor universal, de amor a Dios, aprendiendo a dar la vida como Jesús para salvación de todos. Por eso he querido servir diariamente", dijo.