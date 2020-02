"Quiero el cuerpo de mi hijo", clamó la madre del joven muerto en explosión

Explosión e incendio

Darío Javier Vázquez, de 36 años, murió en la mañana de este jueves en un incendio -cuyo origen se desconoce- que se gestó en el depósito de una refinería de petróleo ubicado sobre la Ruta Santafesina Nº5, en cercanías a Recreo Sur; la planta se encuentra próxima al galpón de OCA y el hospital Protomédico, sobre la mano sur a 500 metros de la Ruta Nacional Nº 11.Ramona, la madre de Darío vive un calvario desde el jueves al enterarse del fallecimiento de uno de sus 10 hijos. La tragedia le quitó el sueño. No sabe específicamente cuál era el trabajo que hacía Darío en esa empresa, ni porqué terminó muerto y tampoco le dieron explicaciones respecto del protocolo a seguir antes de que le entreguen a su hijo fallecido para la despedida final."Lo único que queremos es el cuerpo de mi hermano, desde ayer que esto pasó nadie se comunicó con nosotros. Fuimos al lugar de los hechos, nos cerraron la puerta, en la comisaría escuchamos por el radio que mi hermano estaba muerto. Reclamamos el cuerpo porque desde ayer nadie se hizo presente: ni de la empresa ni la policía", aseguró aCon respecto a las causas de la muerte de Darío, los familiares contaron que recibieron audios de Whatsapp que le revelaban negligencia por parte de "un tal Martín, que a mi hermano lo mandaron a manipular una amoladora arriba en un tanque que no tenía tapa, que hubo un explosión y que de arriba voló. No sabemos nada. Ahora solo queremos velarlo.""Yo solo quiero que me traigan el cuerpo de mi hijo," concluyó la mujer.Fuertes explosiones y un enorme incendio se produjeron alrededor de las 9 de la mañana de este jueves en la zona rural de Recreo Sur. Se trata de un galpón en el que se trabaja con sustancias combustibles, ubicado en la ruta provincial 5, entre las rutas 11 y 2. Un hombre murió y tres personas resultaron heridas.Este viernes se confirmó que la empresa Wenten SRL se dedica al procesamiento de cubiertas y plásticos para obtener un aceite destinado a espesar combustibles, con el método de la pirólisis.El intendente de Recreo aseguró que la firma cuyo titular es Miguel Ángel Quetglas está habilitada desde 2010 y que cumple con las ordenanzas municipales y las del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia.Pero el secretario de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, resaltó que "el empleador de la empresa siniestrada desoyó las intimaciones y recomendaciones"."El equipo de Higiene y Seguridad concurrió al establecimiento el año pasado por un accidente laboral donde un obrero sufrió quemaduras en un accidente. Allí pudimos constatar un conjunto de irregularidades. No se entregaba la ropa adecuada, también había ausencia de protocolo por sustancias peligros", publicó