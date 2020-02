Federal es chamamé: eligieron al ganador del certamen los Nuevos Valores 2020

Espectáculos Música y bailanta en una nueva noche del Festival del Chamamé en Federal

Quince fueron los conjuntos que participaron del reconocido certamen del Festival Nacional del Chamamé de Federal. Cuatro de ellos debieron desempatar; Las Guitarras Gualeyas, Alberto Resquin Grupo, Moncho Rodríguez y Los Rodriguitos, y el Grupo Tus Amigos. Éstos últimos fueron los ganadores, y habían ganado en la Sub Sede Victoria.Antes de comenzar con la competencia del certamen, llegó la actuación de Aré Porá Trio.Los participantes del Certamen de los Nuevos Valores fueron:Las Guitarras Gualeyas, ganadores de la Sub Sede Gral. Ramirez ? Entre RíosLos Arrieros del Litoral, ganadores Sub Sede La Criolla-Santa FeLautaro Fernandez y su Herencia Mercedeña, ganadores Sub Sede Capital FederalLuciano y Alan, ganadores en Comandante Nicanor Otamendi-Buenos AiresAlberto Resquin Grupo, ganadores de la Sub Sede Galvez-Santa FeTus Amigos, Sub Sede Victoria-Entre RíosLos del Salitral, Lagunita Salada-ChubutAstorga-Lemes Trio, Sub Sede Gualeguaychú-Entre RíosJose Luis Coqui Villagra Grupo, Sub Sede C. del Uruguay-Entre RíosLa Pulseada, Sub Sede Posadas-MisionesAbel Luciano Fernandez y su Conjunto, Sub Sede Corrientes CapitalAbajeño, Sub Sede Cayasta, Santa FeCanto Litoral, Sub Sede Formosa CapitalMoncho Rodriguez y Los Rodriguitos-Sub Sede Moreno Buenos AiresAgustín Martinez "El Heredero del Chamamé", Sub Sede Macia-Entre RíosEl jurado estuvo integrado por Totato Trzuskot. Marcelo Romero y Lautaro Alarcón Muñiz.Mientras el jurado se tomaba el tiempo para resolver quien sería el ganador, se produjo la actuación de Los Tapes del Chamamé.Luego debieron subir nuevamente al escenario cuatro de los conjuntos que habían sido preseleccionados por el jurado, quienes volvieron a hacer una interpretación musical.En la continuidad del espectáculo actuaron Marcelo Vera y Sus Chamameceros, para dar lugar enseguida a que el jurado diera a conocer el nombre del ganador del Certamen de loa Nuevos Valores, premiación que favoreció a Tus Amigos, que había ganado en la Sub Sede Victoria-Entre Ríos.El intendente Gerardo Chapino, el vice y el Secretario de Cultura, Turismo y Deportes, unto a los miembros del jurado, subieron para hacer entrega de la estatuilla del cachencho a los ganadores, Los Amigos de Rosario.También actuaron en la bailanta Pedrito Saavedra, Alexis Gómez Piacenza y La Nueva Fuerza del Chamamé. (Federal al Día)