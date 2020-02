Inadaptados arrojaron aceite quemado en un contenedor

El jueves por la tarde, desconocidos descargaron más de veinte litros de aceite quemado en un contenedor de basura ubicado en Congreso de Tucumán y bulevar Irigoyen de la ciudad de Concepción del Uruguay, lo que generó mucho malestar de los vecinos, ya que este producto se desparramó en la calzada, causando inconvenientes en el tránsito.



Esto demandó la intervención de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, que trabajaron sobre el producto derramado, debiendo arrojar sobre el mismo una considerable cantidad de arena y aserrín.



Al lugar llagaron representantes del municipio que constataron lo sucedido, disponiéndose la limpieza del lugar, al tiempo que se mostraron molesto con la actitud de este vecino que lamentablemente no fue identificado, observándose una importante cantidad de aceite en el interior del contenedor.



"Esto no solo representa un riesgo para el tránsito, sino también es contaminante. Es lamentable ver que hay gente que no le importa nada de sus vecinos o el medioambiente", señaló uno de los funcionarios al sitio 03442.